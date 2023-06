Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Snøkrabbefisket bærer dessverre preg av lovløse tilstander, der fiskerne opplever mangelfulle lott-utbetalinger og der en rekke farlige episoder skjer på sjøen. Forholdene er ikke norsk fiskerinæring verdig, og det er på tide å profesjonalisere bransjen. Det kan skje ved at en snarest lukker fisket, og sikrer dem som driver i næringen stabile og trygge rammevilkår. Dagens vill-vest-fiske er det ingen som er tjent med. Det er fiskeriministerens ansvar å rydde opp.

Fiskeribladet har gjennom årene og ikke minst i det siste skrevet mye om forhold knyttet til dagens snøkrabbefiske. De siste årene har vi en rekke andre eksempler på dødsfall om bord i snøkrabbebåter. I vinter mistet en båt én fisker. I vår ble det også kjent at fiskere ikke har fått lott, og i verste fall er skyldig penger etter en tur på havet. Vi frykter at det også er en rekke andre tilfeller som ikke tåler dagens lys.

Samtidig har det pågått en diskusjon om fisket bør lukkes, det vil si adgangsbegrenses. Det har medført at en rekke rederier har meldt seg på, men ikke deltatt i fisket. Deltakelsen økte fra 12 fartøyer i 2021 til 33 fartøyer i 2022. I 2023 har 63 fartøy myndighetenes tillatelse til å fiske snøkrabbe, men det er kun 15 fartøy som har vært i aktivt fiske i år.

Det frie fisket vi har hatt frem til nå, bærer preg av et såkalt olympisk fiske, og kritikken fra både næringsutøverne og forskerne har vært massive. Blant annet uttaler Sintef-forsker Ingunn Marie Holmen at konkurransen innad i snøkrabbefisket bidrar til økt risiko for ulykker.

– Når det er varslet at fisket skal lukkes, blir det da flere som melder seg på og vil sikre seg adgang etter det er lukket. Vår hypotese er at det er en del båter og mannskap som har lite erfaring med snøkrabbe- og teinefiske som deltar, uttalte forskeren i februar i år.

På mange måter har hennes antakelser slått til. Dette burde fått myndighetene til å ta grep.

Alle venter nå på et endelig vedtak om lukking, og fiskeriministeren lovde i desember i fjor å sende høringsforslaget på høring tidlig i 2023. Det har foreløpig ikke Bjørnar Skjæran (Ap) gjort, og det er helt i det uvisse hva som skjer. Alle venter på at Skjæran skal ta grep.

Håndteringen av snøkrabbe-saken er dessverre et grelt eksempel på hvordan dagens politiske ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet ikke evner å handle politisk. For næringens del burde dette vært avklart for lengst, slik at vi ikke går inn i nok en sesong med kaos, villvest og nye dødsfall. Dette er på tide Skjæran forstår.