Flertallet på Stortinget åpner opp for gruvedrift på havbunnen. Vedtaket skjer på tvers av de fleste miljøråd, og møter massiv motbør fra miljøorganisasjonene og politikere over hele Europa. Samtidig er det klart at et nytt EU-direktiv kan stoppe planene før de blir realisert. Regjeringens iver etter å utvinne mineraler virker derfor overilt, og etter vår mening direkte uklokt.

Tirsdag denne uken ble det kjent at regjeringen får med seg Høyre og Frp på en trinnvis åpning for gruvedrift på havbunnen. Norge vil med dette være blant de første landene i verden som åpner for slik kommersiell gruvedrift.

Slike initiativ er svært omstridte. I et ferskt direktiv om kritiske råvarer slår EU fast at de ikke vil støtte slike prosjekter før alle miljøkonsekvenser er kartlagt. Resten av partiene på Stortinget er også mot forliket, og spesielt er regjeringsamarbeidspartner SV, kritisk. De prøvde til og med å stoppe saken i budsjettforhandlingene.

Det er spådd at mineralvirksomhet på havbunnen kan ha et stort verdiskapingspotensial. NTNU meldte i 2020 at de hadde registrert enorme forekomster av gull, sølv, kobber og sink på 2500 meters dybde mellom Svalbard og Jan Mayen. Mineralene kan være verdt over 1000 milliarder kroner. Det er dette som har fått Norge til å bli et av få land i verden som åpner for gruvedrift.

Dette skjer altså samtidig med at EU er i ferd med å vedta et direktiv som fraråder slik aktivitet. I direktivet om kritiske råvarer (CRMA) påpekes det at gruvedrift ikke kan starte før det er tilstrekkelig kunnskap om konsekvensen for det marine miljøet. I praksis betyr det at EU ikke vil støtte slike prosjekter, verken økonomisk eller politisk. EU vil dermed også kunne forsvinne som marked.

Vi har lenge vært kritiske til planene, fordi vi nettopp ikke vet nok om konsekvensene. Forskerne frykter blant annet at slampartikler vil kunne spre seg over store geografiske områder uten at vi vet rekkevidden av dette.

Dette er også noe både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet har påpekt. Havforskerne mener blant annet at bunnfauna ikke vil overleve, samt at slamutslipp kan være ødeleggende for raudåte som er maten til mye av fisken. Derfor mener havforskerne at utslippet kan ha direkte negativ påvirkning på fisk og fiskeegg.

Etter vår mening er vedtaket i Stortinget derfor direkte uansvarlig. Føre var-prinsippet er rett og slett hevet over bord. Slik aktivitet er det samme som å spille russisk rullet med det marine miljøet og fiskebestandene.