Sentrale politikere i Senterpartiet mener vi må spise mer norsk, rødt, kjøtt for å sikre norsk matberedskap. Nok en gang overser Sp helseutfordringene til norske forbrukere. Vi trenger definitivt ikke spise mer kjøtt. Fisk derimot har vi mye av og det bør vi spise mer av. Det er langt sunnere enn kjøtt, og Sp-toppene må slutte å se bort fra fisken når de snakker om selvforsyningsgrad.

Fredag før påske ble et utkast med anbefalinger til nye nordiske kosthold sendt på høring av Helsedirektoratet. Dette har skapt stor furore. Sist ut er Jenny Kvinge (også Sp), som hevder kjøttkutt sparker bein under norsk matberedskap. Utspillet er så misvisende at det knapt finnes ord.

For det første burde det være vel allment kjent at vi bør kutte kjøttforbruket både for helsen og miljøet. I undersøkelser fra 1984-86 veide en voksen nordmann i gjennomsnitt 72 kilo. I 2017–2019 var gjennomsnittsvekten kommet opp i 80 kilo. Mye av dette skyldes matforbruket vårt, der økt kjøttforbruk må ta sin del av ansvaret.

Mat- og landbruksminister Sandra Borch og parlamentarisk leder Geir Pollestad kom med et utspill i Dagbladet i mars om at kjøttfri middag ikke er skikkelig middag. Utspillet må sees i sammenheng med forslaget til nye kostholdsråd.

I dag spiser nordmenn i snitt om lag 42 kilo rødt kjøtt i året. Det er en økning på syv kilo siden 1990. Inkludert alle typer kjøttprodukter spiser vi nesten 80 kilo i året. Det betyr at nordmenn spiser langt mer kjøtt enn de nye anbefalingene på 350 gram i uken. Til sammenligning spiser vi 31 kilo fisk i året, eller 600 gram i uken.

I 2021 sto jordbruket for 9,4 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge, og en økt satsing på rødt kjøtt er ikke veien å gå. Klimaavtrykket må heller reduseres. I det perspektivet er det viktig å minne Kvinge og hennes partikolleger på at vi er selvforsynt med fisk.

Norge produserer i overkant av 40 millioner sjømatmåltider hver dag. Sjømatnæringen kan dermed forsyne Norges befolkning med syv måltider daglig året rundt. Dette er langt mer bærekraftig enn det røde kjøttet. Det er derfor på tide Sp begynner å inkluderer fisken i matperspektivet, og slutter å feilinformere det norske folk om matberedskapen vår.