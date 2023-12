Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) har tatt til fornuft og utsatt stengingen av snøkrabbefisket til 2025. Avgjørelsen er helt på sin plass, men viser samtidig hvor dårlig Nærings- og fiskeridepartementet har håndtert denne saken. Hadde den forrige ministeren, Bjørnar Skjæran (Ap), gjort jobben sin, hadde reguleringene vært på plass for lenge siden. Nå hadde imidlertid ikke Myrseth noe annet valg enn å utsette lukkingen.

Det er mange måneder siden Skjæran konkluderte med at fisket burde stenges. Fiskeridirektoratet har foreslått hvordan, og det har vært ønsket av næringen. Likevel har ikke departementet evnet å presentere en plan. At alt nå blir utsatt, er nærmest en fullstendig skandale.

Det har lenge vært snakk om at snøkrabbenæringen har vært preget av cowboy-liknende tilstander. De seriøse aktørene har blitt skvist av de useriøse. Historiene har vært mange og godt beskrevet av både fiskeripressen og de store mediene. Håpet var at en lukking skulle ende på dette, men nå må vi vente.

Jo nærmere et nytt år vi kom, var det praktisk talt umulig å lukke allerede fra 2024. Fiskeribladet skrev på lederplass allerede for fire uker siden at Myrseth ikke hadde noe annet valg enn å utsette prosjektet. Derfor skal hun ha ros for å ha satt foten ned. Samtidig viser dette tydelig at det forrige regimet i departementet har sovet på vakt i to år.

Konsekvensen er at det blir nok et år med kappfiske og kaos. Fiskerne har ikke visst hva de skulle forholde seg til, og ingen har kunnet planlegge noe for 2024. Dette avslører dessverre en grunnleggende mangel på kunnskap og forståelse for hvordan seriøse næringsutøvere arbeider. Fiskerne hadde virkelig fortjent så mye bedre.

Nå blir det opp til den nye statsråden å få på plass en forsvarlig lukking fra 2025, en ordning som må sikre forutsigbarhet og gode rammevilkår for dem som vil satse på snøkrabbe. Da må reglene komme så tidlig i 2024 at næringsaktørene vet hva de skal forholde seg til. Ingen andre yrkesgrupper ville tolerert slik praksis som vi har opplevd i denne saken. Departementet har etter vår mening holdt snøkrabbefiskerne for narr.

Rettelse om råtnetråd

I en pressemelding som ble gjengitt av Fiskeribladet i papirutgaven tirsdag 18. desember om snøkrabbereguleringen, opplyste Nærings- og fiskeridepartementet at kravet om råtnetråd på snøkrabbeteiner vurderes innført. I etterkant kom departementet med en rettelse. Kravet er alt vedtatt i forskriften.