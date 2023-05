Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringens vedtak om å stoppe de nye miljøkonsesjonene for havbruksnæringen er nok et tegn på at dagens fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) ikke har noen politiske visjoner for næringen, men kun er opptatt av å administrere. Det kommer så lite konkret politikk fra statsråden at vi forstår godt at frustrasjonen øker på kysten.

Regjeringen lovde en ny fiskeri- og havbrukspolitikk da de tiltrådte for 1,5 år siden, men det synd å si at det har skjedd.