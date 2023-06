Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Denne uken ble en stor ny kjøleterminal åpnet på Oslo Gardermoen. Den har som mål å transportere enda mer fisk ut i de store markedene verden rundt. Dette er selvsagt noe de fleste i norsk sjømatnæring jubler over, men er samtidig ikke spesielt klimavennlig. Å legge til rette for mer transport av fisk med fly er på mange måter å gå med ryggen inn i fremtiden. Bransjen burde heller investert i teknologi som kunne sikret mer miljøvennlig transport i skip. Flytransport hører snart fortiden til.

Flytransporten av fisk til Østen og USA har mange ganger blitt kritisert for sine store klimaavtrykk. Dette er noe næringen også selv innser, men har skjult seg bak det faktum at flyene går uansett, og at det derfor bedre at de flyr fulle og ikke tomme. Samtidig har bransjen brukt argumentet om at forbrukerne i Østen krever fersk laks og andre sjømatprodukter. Dermed må det brukes fly.

Åpningen av Oslo Airport Cold Storage er nok et eksempel på hvor tradisjonelt og defensivt næringen tenker. Toppsjef Sverre Søraa i Coast Seafood, som er medeier i kjøleterminalene, mener satsingen vil føre til at det brukes mindre is på transportene, og at en dermed reduserer klimaavtrykket. Norske lakseeksportører eksporterer rundt 310.000 tonn is per år sammen med laksen.

Når Søraa blir konfrontert med bærekraftargumentet, svarer han at flyfrakt er kommet for å bli. – Da har du egentlig to valg. Du kan sette deg på utsiden og kritisere, eller du kan forsøke å pushe næringen i riktig retning. Norge er ett av de landene som har den muligheten, mener han. Å skrote flytransport og heller satse på skip, er dessverre ikke tema hos verken Søraa eller andre sjømattopper.

Våre klimautslipp må ned, og da er båtransport fremtiden. Dette er noe blant annet det færøyske sjømatselskapet Hiddenfjord har bidratt til. I 2020 kuttet selskapet ut all flyfrakt, og argumenterer med at dette er etisk riktige å gjøre. I en verden som skal halvere klimautslippene frem mot 2030, er dagens flypraksis en uholdbar forretningsmodell.

Flyfrakten øker den norske fiskens samlede klimafotavtrykk med rundt en tredel. Bransjen må derfor ta helt andre transportgrep, samt bevisst arbeide i markedene for å endre forbrukernes preferanser. Det trengs aktive klimaløsninger. Å øke satsingen på flytransport er ikke det.