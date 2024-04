Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Regjeringen har åpnet opp for mineralutvinning på havbunnen, et vedtak som skader Norges renomme som havnasjon og som på sikt kan ødelegge naturen og klimaet ytterligere. Dette skjer på tvers av alle nasjonale og internasjonale anbefalinger, og WWF varsler rettssak for å stoppe gruvedriften i dypet.

Statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) frykt for at Kina skal få enerett på viktige mineraler er ikke et godt nok argument for dette hasardiøse vedtaket.

Området regjeringen vil åpne er på 281.000 kvadratkilometer. Det er like stort som hele Storbritannia, og ligger i Norskehavet og Grønlandshavet. I dypet på norsk sokkel skal det nemlig finnes mineraler for 1000 milliarder kroner, ifølge senter for hav og Arktis.

Mineralene trenger man for å produsere alt fra teknologi til grønn transport og energiproduksjon. Også elbiler, batterier, mobiltelefoner, touch-skjermer og solcellepaneler er helt avhengige av materialene i bakken. Regjeringen mener det er viktig at Norge, som et vestlig land, har kontroll på dette og ikke overlater mineral-utvinning til autoritære nasjoner som Kina.

Både Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet har påpekt at konsekvensutredningen ikke er god nok. At verken miljø- eller havforskerne blir tatt hensyn til, er dessverre ikke noe nytt. Det kan illustreres i debatten rundt gruvedumping i Førdefjorden, der havforskerne gang på gang har ropt varsku uten at deres argumenter er blitt tatt hensyn til.

Blant annet har de vist til at flere rødlistede arter vil bli rammet av prosjektet. Heller ikke sjømatnæringens frykt for at gruvedumping skal ødelegge omdømmet til norsk fisk, er blitt lyttet til. Å overse slike ankepunkt viser at politikerne knapt er villige til å høre på klimaeksepertenes råd.

På åpningen av One Ocean-konferansen i Bergen denne uken fikk statsminister Jonas Gahr Støre hard kritikk av representanter fra FNs unge klimapanel. Kritikken er den samme som er kommet fra EU-systemet, og er helt på sin plass. WWF mener i tillegg at regjeringen ikke har fulgt sitt eget lovverk når de nå åpner opp for dette.

Norge ønsker å framstå som verdens ledende havnasjon, og har en sentral rolle i FNs havpanel. Når vi samtidig setter i gang slik aktivitet på havbunnen vi ikke vet konsekvensene av, så viser det hvor kortsiktig politikerne tenker. Dette er i ferd med å plassere Norge i gruppen med andre klimaverstinger på kloden. Det kunne vært unngått hadde Støre & Co vært sitt klimaansvar bevisst.