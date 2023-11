Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Da Stortinget i 2020 skrotet trålstigen som favoriserte kystflåten i tider med lave torskekvoter, lovet politikerne å gi drahjelp ved behov.

Trålstigen fungerte som en dynamisk nøkkel som fordelte torskekvoten mellom trålerne og kystflåten. Når kvotene gikk ned, skulle kystflåten skjermes og få en større andel av kvotekaka. Når kvotene gikk opp, var det trålerne som fikk mer.

Det ble også nedfelt i kvotemeldinga: «Regjeringen mener at særlig torskeavhengige fartøy som fisker kystnært skal kunne få et kvotetillegg dersom nasjonal kvote blir under 270.000 tonn.

I 2024 får den norske fiskeflåten fiske «bare» 212.124 tonn. Det er godt under grensen som Solberg-regjeringen mente kunne utløse kvotetillegg til kystflåten.

Men nå vil verken Fiskeridirektoratet eller fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth svare på om løftet som ble gitt av Stortinget i kvotemeldingen skal oppfylles. Dethar fått Norges Kystfiskarlag til å reagere ved å sende brev til fiskeriministeren.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø mener at det eneste riktige er å gjeninnføre trålstigen og sildestigen og at dette må gjøres før året er omme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han er kritisk til at Stortinget valgte bort en ordning som fungerte godt i 20-30 år.

I år har kystfiskerne blitt reddet av gode priser på torsk, og dermed ble ikke kvotereduksjonen like merkbar. Kystfiskarlaget frykter neste år hvor det forventes nedgang i prisene, høyere drivstoffkostnader, samt lavere kvoter for hyse, blåkveite, kongekrabbe og torsk.

Dersom regjeringen skal ha troverdighet i fiskeripolitikken, så må det tas beslutninger før det blir for sent.

Norge stiller strenge krav til sine fiskere gjennom strenge reguleringer på høsting, sikkerhet på båter, krav til dyrevelferd og krav til kvalitet for dem som foredler på land. Blant annet fikk den minste flåten forholdsvis kort frist da den ble pålagt krav om sporing og rapportering av aktivitet og fangst.

Det må kunne forventes at også myndighetene og politikerne leverer i form av raskere behandling av kvotemelding, snøkrabberegulering og andre beslutninger som kan ha store økonomiske konsekvenser for alle som skaper aktivitet langs kysten.