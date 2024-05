Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

De store fiskesalgslagene kan ikke lenger drives slik de alltid har vært organisert. Nye krav til styresammensetningen betyr at 40 prosent må være kvinner. Det kreves fra neste år. Stortinget anmoder også om minst 25 prosent industripresentasjon. Dette skjer samtidig med at lagene må ta hensyn til de ulike interessene i flåten. Dermed har nåtiden endelig nådd salgslagene, for vi er 2024, ikke i 1950. Det tror vi hele næringen er tjent med.

Denne uken skal Norges Råfisklag ha sitt årsmøte, og når nytt styre skal velges vil det se nokså ulikt ut sammenlignet med tidligere styrer. Av de 11 vil fire være kvinner. Det samme må skje når Norges Sildesalgslag skal velge sine representanter neste uke. For en uke siden klarte det tredje største salgslaget, Surofi i Ålesund, å løse utfordringen på en god måte. Det bør de to andre salgsgigantene også klare.

Det var i juni i fjor at regjeringen foreslo at alle selskaper som omsetter for mer enn 100 millioner kroner skal ha minst 40 prosent kvinner i styrene. Dette vil omfatte om lag 20.000 selskaper, og etter en justering i samvirkeloven ble det også gjeldende for salgslagene. Å få bedre kjønnsrepresentasjon er på tide, og vil garantert være positivt for hele næringen.

Norsk fiskerinæring er generelt svært mannstungt, men vi har de siste årene sett at flere unge jenter har sett mulighetene i bransjen. Dermed jobber det flere kvinner i næringen enn noen gang tidligere. Samtidig har det blitt avslørt flere episoder med trakassering i flåten, noe bransjen heldigvis har slått ned på.

Dessverre bærer nok mange styrer preg av mannlig kjennskap, og en har i svært liten grad tenkt nytt. All erfaring viser nemlig at bred representasjon er viktig. Det gjelder imidlertid å lete litt utenfor egen omgangskrets. Det vil nemlig være sunt å hente representanter utenfra bransjen. Det vil tilføre aktørene nye tanker og ideer.

Næringen trenger å dyrke fram flere unge talenter, og samtidig ta vare på kvinnene som vil gjøre karriere. For eksempel er 60 prosent av studentene kvinner, en fordeling som har holdt seg stabil de siste 20 årene. Vi tror derfor det finnes svært mange nye fjes å ta av.

Norsk fiskerinæring må bruke lovendringen til å tenke nytt, både til rekruttering og posisjoner i bedriftene. Erfaringen fra 40-prosentreglene i ASA-selskapene er udelt positivt, og har gitt bedriftene tilfang på personer de før ikke visste eksisterte. Snu tankesettet. Gå utenfor boksen og tenk nytt.