Sjømatkonsumet blant nordmenn stuper, og alle i norsk sjømatnæring vil at vi skal spise mer fisk til både hverdag og fest. Da er det ganske ironisk å registrere at arrangørene av et lunsjseminar som nettopp skulle diskutere det synkende sjømatforbruket, ikke hadde noe annet enn kylling- og vegetar-lunsj på menyen. Bortforklaringene er flere.

Siden 2015 har norsk fiskeforbruk blitt redusert med 15 prosent, samtidig med at målet er en økning på 20 prosent. I 2022 spiste vi 2,5 kilo mer kjøtt i uken mot året før. I fjor spiste nordmenn 79,9 kilo kjøtt og 31,5 kilo fisk. Vegetar-forbruket øker også, og flere butikkjeder melder at salget av vegetar-produkter de siste årene har doblet seg.

Flere i sjømatnæringen roper varsko, og ikke minst har alle markedsførerne i Norges sjømatråd vært bekymret. De har fått mye drahjelp blant annet fra dem som sto bak debatt-lunsjen i Bergen i forrige uke. Initiativtager og fjorårets Årets navn-vinner i sjømatnæringen, Monica Langeland, har sammen med leder i Pelagisk forening, Mariann Frantsen, skrevet utallige debattinnlegg om problemet, der de blant annet peker på at næringen må bli flinkere å profilere seg.

I en kronikk tidligere i år kritiserte Langeland og Frantsen næringen for ikke å prioritere hjemmemarkedet nok. Bransjen har i for liten grad vært opptatt norske forbrukere, mente de og viste i en annen kronikk til at arrangørene av en matfestival i Bergen hadde glemt sjømaten.

– Det var kun sjømat på tre av standene. Dette er på ingen måte en kritikk av festivalarrangørene. Det er en etterlysning av sjømatnæringen selv, påpekte de i august i fjor.

I forrige uke skulle altså Monica Langeland med flere selv arrangere debatt om emnet, men ikke en eneste sild eller porsjon laks ble tilbudt deltagerne. Kun kylling og vegetar, og unnskyldningen var at det ikke var mulig å bestille sjømat. Det samme var tilfelle da Langeland og Frantsen arrangerte kvinnekonferanse i Bergen i fjor. Da måtte de til slutt true om å flytte arrangementet til et annet hotell for å få fisk på menyen.

Eksemplene illustrerer trolig den overordnede utfordringen ved at det er både vanskelig og dyrt å skaffe sjømat til slike arrangement. Episoden fra forrige uke er likevel nokså pinlig lesning. Å arrangere debatt om hvorfor vi ikke spiser mer sjømat, og samtidig ikke klare å servere sjømat, kommer høyt på listen over et opplagt «Nytt på Nytt»-innslag. Skjerpings, er det eneste vi vil si.