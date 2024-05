Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Tirsdag ble kvotemeldingen banket igjennom i Stortinget, og et av punktene som ble vedtatt er at industriaktører skal ha plass i salgslagenes styrer. Det er på høy tid samspillet mellom flåte og industri bedres, noe en slik løsning vil bidra til. Det er også fornuftig at det blir slutt på at én av partene kan diktere rammevilkårene i næringen.

Industriens behov og fremtid er nærmest utelatt i den nye kvotemeldingen, og vi forstår godt at aktørene på land er skuffet. Altfor lenge har flåte og industri blitt sett på som to ulike verdener. Én som har skapt lønnsomhet og aktivitet på sjøen, og det motsatte på land.

Sjømat Norge ønsker ikke en ny industrimelding, men derimot fortgang på tiltakene som Bearbeidingsutvalget foreslo for ett år siden. Sjømatbedriftene mener derimot at det trengs en melding med tiltak som kan følge opp kvotemeldingen og se på helheten. Det viktigste, slik vi ser det, er at det faktisk tas grep som bedrer industriens vilkår.

Etter vår mening har politikerne, ikke minst med de to siste fiskeristatsrådene i spissen, sviktet fiskeindustrien. Spesielt er hvitfiskdelen nærmest glemt. Denne delen av næringen har slitt i årevis fordi fiskeripolitikken kun har fokusert på flåten.

I Bearbeidingsutvalgets rapport ble det pekt på 32 ulike forslag for å sikre en mer lønnsom industri, som igjen kan bidra til sysselsetting og aktivitet i lokalsamfunnene på kysten. Dette er grep som burde vært inkludert i kvotemeldingen, men som nå henger i det uvisse.

Når våre nasjonale interesser og den internasjonale situasjonen tilsier at det er behov for mer aktivitet og bosetning på kysten, må landets folkevalgte legge til rette for at det skjer. Jevn råstofftilgang gjennom hele året er nøkkelordet.

For å få det til, må det tas grep som griper direkte inn i flåteleddets primære behov. Eksempelvis kan vi satse mer på både ferskfiskordningen og levendelagring. Tiden er overmoden for å ta aktive grep, som kanskje går på tvers av fiskernes primære ønsker.

I dag eksporteres rundt to tredje deler av den norske sjømaten ubearbeidet. Halvparten av hvitfisken går ut av landet uten bearbeiding, en andel som er økende. Mer bearbeiding her hjemme der ikke bare et potensial for økt verdiskaping og mer helårig sysselsetting, det er også et klima- og miljøtiltak. Det må bli slutt på at fisken sendes ubearbeidet halve kloden rundt.

Et annet nødvendig grep er økt strukturering også på landsiden, siden det er urealistisk å fortsette med en landstruktur som i dag. En slik prosess vil smerte, men er samtidig helt nødvendig skal bransjen klare seg økonomisk gjennom både dårlige og gode tider. Det er behov for sterkere og større enheter på landsiden.