Tidligere fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) gikk på flere «smeller» da han i et juleintervju med Fiskeribladet 2021 fikk spørsmål om når han kunne levere kvotemeldingen. – Jeg har ikke tenkt å bruke seks år slik den forrige regjeringen gjorde. – Det blir ikke i 2023. Det blir før, sa Skjæran og flirte lurt.

Siden måtte han bite i seg den uttalelsen en rekke ganger fra en stadig mer utålmodig fiskerinæring. Like før han gikk av lovet han kvotemeldingen før jul i år, men nå ser også den lovnaden ut til å ryke. Nyutnevnte fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap), sier i et intervju med Fiskeribladet i forrige uke at hun ikke kan love at kvotemeldingen kommer i desember.

Ny fiskeriminister 16.10.2023 Bjørnar Skjæran (Ap) gir stafettpinnen videre til Cecilie Myrseth (Ap) som ny fiskeri- og havminister Foto: Anders Furuset

Alle forstår at den nye statsråden trenger litt tid til å sette seg inn i, og kanskje sette sitt preg på det enorme arbeidet Nærings- og fiskeridepartementet har lagt ned i kvotemeldingen de siste årene, men for en stadig mer frustrert og resignert fiskerinæring, er dette dårlig nytt.

Sjarkfiskerne langs kysten har i lang tid fortvilet og tør ikke investere i nye båter eller redskap fordi man ikke aner hva som kommer fra regjeringen. Sjømatindustrien på land sliter fordi fisk eksporteres ut av landet uten å ha vært innom foredling på et norsk anlegg. Kystflåten og havfiskeflåten er også usikker på framtiden fordi kvotemeldingen lar vente på seg.

Bjørnar Skjæran sa nylig at han lente seg på Norges Fiskarlag og sa at deres arbeid med kvotemeldingen ville bli lagt stor vekt på.

Da Myrseth ble valgt inn på Stortinget i 2017 for Troms, markerte hun seg i fiskeripolitiske spørsmål og var tydelig på at de minste båtene skulle få mer, og at Arbeiderpartiet ville snu utviklingen med at de største båtene har fått større andeler. Samtidig var hun i valgkampen i 2021 også klar på at hun ville bevare flåtegruppen på mellom 15 og 21 meter som skal sikre råstoff til fiskeindustrien.

Hva Myrseth lander på blir spennende å se, men nå må hun sette fart på arbeidet og gi en hel næring den forutsigbarheten den fortjener. Når investeringene stanser opp og aktiviteten synker, vil lysa i vinduene langs kysten slukkes av seg selv om ikke regjeringen snart leverer kvotemelding 2.0.