Finansdepartementet har bestemt at norske fiskere ikke betaler høye nok avgifter, og har derfor økt en del gebyrer med over 200 prosent. Kostnadsøkningen kommer som lyn fra klar i himmel på næringen, noe det ikke burde siden det står i statsbudsjettet. Slike økninger bør ses igjen på kvaliteten på tjenestene som tilbys. Vi tviler likevel på om landets fiskere vil merke den helt store effektivitetsforbedringen i fiskeribyråkratiet.

Forrige uke gikk det opp for landets fiskere at gebyrene for fiskeflåten har skutt i været. Som vanlig skrur staten til der det er mulig, og samfunnsøkonomene i Oslo har nok fått med seg at norske fiskere har hatt noen gode inntektsår.

Dermed la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gebyrøkningene inn i årets statsbudsjett, der det ble påpekt at målet med økningen er å tilnærmelsesvis å dekke inn kostnadene for det arbeidet Fiskeridirektoratet gjør. Dette får næringsutøverne til å reagere, og understreke at de etter hvert må få valuta for pengene. Fiskerne forventer rett og slett økt effektivitet.

To av dem som skyter kraftigst mot staten er Mariann Frantsen i Pelagisk forening og Audun Maråk i Fiskebåt. De reagerer begge med harme, og mener gebyrøkningene er helt hinsides. Maråk kritiserer regjeringen for at avgiftsøkningen ikke har vært på høring. Vi stusser over indignasjonen til de to, siden statsbudsjettet ble kjent allerede i oktober.

Hadde de to vært på ballen litt tidligere, burde de påvirket den politiske prosessen i Stortinget, og hindret avgiftsøkningen. Til Maråks opplysning kan vi legge til at statsbudsjettet ikke sendes på høring, men behandles i Stortinget. Faktum er derfor at interesseorganisasjonene har sovet tungt i timen etter at statsbudsjettet ble lagt frem i oktober.

Hadde de to studert budsjettforslaget skikkelig, hadde de sett at under punktet om finansieringen av Fiskeridirektorat at gebyrene ble økt med 60 prosent i fjor og 200 prosent i 2024. I budsjettforslaget står dette svart på hvitt. Dette kunne vært unngått hadde organisasjonene vært på jobb og lest budsjettet skikkelig. Da burde de påvirket regjeringen og SV til å stoppe økningen.

Dessverre har myndighetene for vane å øke gebyrene på tjenestene de tilbyr, men derfra til å øke så mye som i år er etter vår mening direkte uforsvarlig. Vi forstår derfor godt kravet fra fisker Geir Stuve Rommetveit om at effektiviteten i Fiskeridirektoratet nå må økes, og at fiskerne må få det de faktisk betaler for. Så får samme Rommetveit samtidig ta en telefon til sine organisasjonsledere og be dem gjøre jobben sin neste gang. Da unngås kanskje slike gebyrhopp i fremtiden.