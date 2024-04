Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Havforskerne foreslår å stramme inn fisket etter kysttorsk, for å sikre bestandens overlevelse. De foreslår blant annet for å innføre flere nye verneområder, samt at fisket etter kysttorsk i Nord-Norge kuttes med 40 prosent. Blant annet vil det få konsekvenser for fisket i Kvænangen, der det har vært tatt mye kysttorsk. Det nytter imidlertid ikke bare å begrense yrkesfiskerne. Det er minst like viktig at det innføres strengere regler for fritids- og turistfiske, som har et minst like stort ansvar for at bestanden er på et dårlig nivå.

Havforskningsinstituttet har vurdert situasjonen for 30 gyteområder for kysttorsken fra Indre Tana i Finnmark til Ålesund på Sunnmøre. Forskerne foreslår at fisket blir redusert kraftig i gytetiden, men også at det innføres et totalt fiskestopp i enkelte områder. Dette må da gjelde for alle grupper, mener de.

Det er allerede innført vern i Oslofjorden og Borgundfjorden på Sunnmøre, uten at det har gitt nevneverdig effekt. Situasjonen for torsken i Oslofjorden har vært virkelig ille lenge. Til tross for 14 år med begrensninger på Sunnmøre, så er effekten liten. I beste fall har det kun redusert en fortsatt bestandsnedgang i Borgundfjorden. Årsaken er at ikke alle typer fiske er forbudt.

Det er i dette perspektivet fritids- og turistfiske kommer inn. Det nytter nemlig ikke å bare forby yrkesfiskerne å fiske på kysttorsken, og la de andre gruppene fortsette som før. Derfor må det innføres en total fiskestopp for alle grupper i de ulike verneområdene. Først når det er på plass vil en kunne registrere en effekt av tiltakene.

For nasjonen er det svært viktig å få kysttorsken opp på et bærekraftig nivå, siden dens rolle også har betydning for forvaltningen av torskebestanden i sin helhet. For to år siden mistet skreien miljømerket MSC innenfor 12-milsgrensen, det vil si i de samme områdene som kysttorsken befinner seg i. For å få miljømerket tilbake lovde Norge å ta grep, og for villfisknæringen er det økonomisk viktig at vi ikke kommer i en tilsvarende situasjon igjen. Med økt konkurranse om forbrukerne i Europa er miljømerking av skreien avgjørende.

Havforskerne vil stramme inn på fritidsfiske, det åpne fisket i nærområdene til gyteområdene samt justere fjordlinjene i regionene. Dette er tiltak som må følges opp politisk, selv om det vil møte motstand fra blant annet turistnæringen. Det er mye viktigere å sikre yrkesfiskernes gode levevilkår enn å oppfylle turistenes ønske om å fiske norsk torsk.