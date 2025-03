Totalberedskapsplanene får av sjømatsektoren kritikk for å unnlate sjømaten når vi snakker om selvforsyning. Kritikken blir for enkel, siden behovene for å øke produksjonen er størst i landbrukssektoren – ikke i sjømatsektoren. Vi kan ikke leve av fisk alene, mener Fiskeribladet.

Foto: Aleksander Nordahl