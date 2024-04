Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF ble fredag enige om kvotemeldingen. Dermed tyder det meste på at fiskeripolitikken er lagt for de neste årene. Det er godt nytt for næringen. Samtidig gjøres det justeringer i fiskeripolitikken på en slik måte at ingen grupper står igjen som noen store tapere. Forliket bør derfor bli mottatt positivt både av liten og stor, i sør og nord.

Langt ut i forrige uke var spenning stor om regjeringen gikk for et forlik med SV eller om de snudde seg mot sentrum og høyresiden. Nå ble resultatet det siste, noe som vil skape stabilitet i fiskeripolitikken Næringen slipper å frykte en tredje kvotemelding, slik at kan aktørene begynne å se framover. Det er definitivt godt nytt for hele fiskeflåten.

I forkant var det omfordeling av kvotene og eierskapsbegrensningene som skapte de største kontroversene. Et eierskapstak på én prosent, slik det var foreslått, kunne fått konsekvenser for ni rederier. Det er derfor forståelig at det var lett å bli enige om et oppjustert tak på 1,5 prosent. Dette var også det Fiskeridirektoratet anbefalte.

Dermed blir eierstrukturen akkurat som i dag, og ingen av dem som de siste årene har kjøpt kvoter for millioner av kroner trenger å bekymre seg for annet enn høy rente, høye drivstoffpriser og lave kvoter. Vi tenker de problemene er store nok å håndtere for den store kystfiskeflåten.

Økt eiertak åpne opp for ytterligere sammenslåinger av kvoter. Sammen med innføringen av ID-kvoten for den minste flåten, vil struktureringen skyte fart. Det skjer til tross for at regjeringspartiene i Hurdalsplattformen sier nei til ytterligere strukturering for dem under 11 meter. Det står også i sterk kontrast til Riksrevisjonens konklusjon om at samling av kvotene var et problem for både flåten og kystsamfunnene.

Diskusjonen om kvotefordelingen var trolig langt vanskeligere for partene. Nå får regjeringen gjennomslag for sin kystflåte-prioritering, mens opposisjonen sikret trålflåten gjennom de ufiskede tredjelandskvotene.

Dermed kan Ålesund-miljøet trekke et lettelsens sukk. Skuffelsen vil være størst blant de minste i kystflåten, ikke minst i Finnmark. Skuffelsen er også stor i SV, ved at de nok en gang ble ofret til fordel for et bredt sentrum-høyre forlik.

Cecilie Myrseth (Ap) var veldig tydelig før valget i 2021 om at det skulle gjennomføres en ny rettferdig fiskeripolitikk. Med fasit i hånd kan vi konkludere med at det varmest ord , og lite faktisk endring, i disse lovnadene. Den nye kvotemeldingen vil gi svært små endringer, og alle som har ønsket stabilitet, har blitt hørt. Det tror vi næringen er tjent med.