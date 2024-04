Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Alt tyder på at Norges Fiskarlag er arkitekten bak kvoteforliket på Stortinget. Organisasjonen foreslår å bruke tredjelandskvoten til å løse fordelingsstriden mellom kyst- og havfiskeflåten. Idéen er trolig klekket ut i Fiskebåts kontorer i Ålesund og ikke ved Fiskarlagets hovedkontor i Trondheim, siden løsningen vil sikre havfiskeflåten økte fangstverdier når kvotene går opp igjen. Løsningen skal ha kommet som et sjokk på kystfiskerne i nord, som nå planlegger blokkeringer av store havner i protest. Det er altså rigget for mer bråk i den interne striden mellom de ulike grupperingene i laget.

Kvotemeldingen har hengt over næringen som en mørk sky i årevis, og det var på høy tid at landets folkevalgte klarte å komme fram til en løsning flest mulig partier kan stå bak. Det er viktig med omforente vedtak i fiskeripolitikken.

Det er samtidig såpass vage konklusjoner i meldingen, at det fremdeles kan gjøres mange grep i fordelingen fremover. Siste ord er derfor ikke sagt. Vi er likevel av den oppfatning at det var viktig at regjeringen lyktes med å få til et bredt forlik, for å unngå nye omkamper etter neste stortingsvalg.

I innspurten var det fordelingsspørsmålet mellom hav og kyst som var den vanskelige saken. På mange måter reddet Norges Fiskarlag eks-fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) fra et mageplask og mer bråk med opposisjonen og Ålesund-miljøet.

Da generalsekretær Sverre Johansen, etter alle solmerker på oppdrag fra Audun Maråk, sendte tekstmeldingen til Myrseth, hev han ut redningsbøyen hennes. Uansett hva vi måtte mene om konklusjonen, viser det hvilken ringrev Maråk er. Som erfaren lobbyist vet han hvilke knapper han skal trykke på.

Sett utenfra er det helt forståelig at Norges Fiskarlag kom med innspillet. Spørsmålet er likevel hvor forankret det var i egen organisasjon, og hvilke konsekvenser det kan få. Dersom det stemmer at det kom som et sjokk på de tillitsvalgte i nord, slik nord-leder Roger Hansen har uttalt, frykter vi det nok en gang blir bråk mellom de ulike grupperingene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ledelsen i Norges Fiskarlag har nemlig brukt tiden etter høstens landsmøte til å roe gemyttene både i sør og nord. Glemt er utkastelseskrav og krangel om makt. Derfor blir det spennende å se om siste ukens nyhet vil skape bråk igjen. Alternativt har ledelsen i nord visst om innspillet, men likevel valgt å brumme, mer for å roe gemyttene i hjemfylkene enn å skape bråk i Fiskarlaget.

Uansett er konsekvensene av forliket at fiskerne i åpen gruppe kommer til å sitte igjen med smuler. Nok en gang kan havfiskerne smile. Takket være noen smarte hoder på Møre.