Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

I en ny rapport fra Menon Economics om selvforsyningsgraden i Norge kommer det fram at fisken bidrar til at vi er selvforsynt på mat. Sjømat dekker 76 prosent av behovet, og i tillegg kommer jordbrukets bidrag på 50 prosent. Endelig har vi fått på plass en rapport som inkluderer det vi produserer i havet, og ikke kun landbruket.

Jordbruksinteressene mener Norge er underdekket på egen mat, og har knapt nok nevnt ressursene i havet når de har snakket om behovet i Norge. Dermed har diskusjonen vært mer preget av en interessedebatt for landbruket, enn en reell selvforsyningsdebatt. Dette håper vi vil endre seg nå.

Selvforsyningsgraden beskriver hvor stor andel av matvarene vi spiser som er produsert i Norge. I 2020 var selvforsyningsgraden 46,5 prosent. Dette betyr at omtrent halvparten av maten vi konsumerer kommer fra norsk produksjon. I dette bildet var imidlertid sjømat knapt medregnet.

Den potensielle selvforsyningsgraden i Norge ved en eventuell krisesituasjon er langt større. Dette skyldes flere faktorer, inkludert eksport av norske matvarer og hensyn til grensehandel.

Samtidig er det viktig å merke seg at selvforsyningsgraden ikke er en absolutt målestokk. Den tar ikke alltid hensyn til kvalitet, variasjon i kostholdet, eller bærekraft. For eksempel kan Norge være selvforsynt med en bestemt type mat, men likevel importere andre matvarer for å sikre et variert kosthold.

Sjømaten vil i en krisetid ikke bare være viktig for Norge, men også som handelsvare for å sikre andre varer og tjenester. En svært høy andel av norsk sjømat går til eksport, slik at den kan brukes til både innenlands forbruk og som verdifull byttevare overfor våre handelspartnere ved kjøp av annen mat. Dette har tidligere analyser i svært liten grad tatt høyde for.

Rapporten slår dermed en gang for alle i hjel myten om at Norge ikke er selvforsynt. Inkludert sjømat har vi mer enn nok mat i dette landet til å klare oss i vanskelige tider. I tidligere krisetider har vi levd på sild og poteter. I framtiden kan vi måtte leve på både sild, laks og torsk. Det er virkelig på tide den norske offentligheten tar dette med i beregningene når vi diskuterer selvforsyning. Fisk og sjømat må ses på som mat, ikke bare en handelsvare.