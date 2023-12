Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

Om én måned starter snøkrabbefisket, men ennå er ikke reguleringene på plass. Å planlegge drift av et så kostbart og utfordrende fiskeri, uten å vite hva en skal forholde seg til, er nærmest umulig. Forutsigbar er en forutsetning i enhver bransje. Det virker det dessverre ikke som om myndighetene har forstått.

Ingen vet hvordan snøkrabberettighetene skal fordeles. Det er også ukjent om fisket blir lukket, om det blir en åpen gruppe, om det blir fartøykvoter eller hvordan en eventuell påmelding skal fungere. Alt er med andre ord fullstendig kaotisk.

Snøkrabbefisket skal bli den store nye næringen i fiskeri, og mange rederier har både investert i utstyr og båter. De siste årene har snøkrabbefiske vært det reneste kappfiske, og aktørene har lenge etterlyst en regulering som sikrer stabile rammevilkår. Nettopp derfor har det vært viktig at nye adgangskriterier skulle på plass før 2024.

Fiskeridirektoratet har foreslått at én leveranse på ti tonn snøkrabbe skal være tilstrekkelig til å kvalifisere til adgang. I forslaget som er oversendt Nærings- og fiskeridepartementet, mener direktoratet at det bør innføres fartøykvoter og differensiert kvotefaktor avhengig av aktivitet, uten at de kommer inn på aktuelle kvotefaktorer.

Saken har vært ute til høring, men nå, to måneder etter høringsfristen, har departementet ennå ikke klart å konkludere. Foreløpig er det heller ingen som vet om den nye fiskeristatsråden vil følge rådene fra eget direktorat. Og fisket begynner om én måned.

Myndighetene regulerer fiskerinæringen strengt, og det innføres stadig nye regler. Samtidig slås det knallhardt ned på brudd på regelverket. Nettopp derfor er det viktig at myndighetene også informere om endringer i god tid før nye regler settes ut i livet.

Vi forstår at det kan være vanskelig å regulere en ny næring, men cowboy-tilstandene i bransjen har vart i for mange år allerede. De seriøse aktørene har derfor lenge etterspurt både lukking og reguleringer. At ingen ting skjer, er uakseptabelt.

Måten fiskerimyndighetene har håndtert denne næringen på, er mer uprofesjonelt enn hvordan de verste cowboyene i bransjen opererer på. Konsekvensen må bli at fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) lar det være fritt friske også i 2024. Dermed blir det nok et år med kappfiske. Vi håper likevel den nye ministeren tar grep, som gir forutsigbarhet og gode rammevilkår fra 2025. Samtidig må fiskerne få mer enn fire uker på å innrette seg etter nye regler.