Struktureringen, som de siste årene har skjedd på sjøen, er nå i ferd med å flytte seg på land. De store industriselskapene tar stadig mer av fisken, en utvikling som vil bare fortsette de neste årene. Det er en uunngåelig utvikling, som vil påskyndes av de lave torskekvotene. Færre og større industrianlegg er også nødvendig skal bransjen bedre lønnsomheten og klare den tøffe konkurransen både nasjonalt og internasjonalt.

En oversikt over hvem som kjøpte den norske hvitfisken i fjor, viser at de 20 største kjøpte 70 prosent av fisken som ble landet. De 10 største tok over halvparten. Dette skjer samtidig med at de største selskapene kjøper opp konkurrenter, legger ned mindre anlegg og inngår samarbeid med sine konkurrenter.

Det er rett og slett tøft å være liten. Og tøffere vil det bli. Konkurransen om råstoffet er knallhard, noe spesielt filetindustrien merker. Den konvensjonell delen av næringen (tørr-, salt- og klippfisk) presser prisene opp, og kjøper stadig mer av hvitfisken. Med lave torskekvoter, blir kampen om råstoffet desto vanskeligere.

Utviklingen ser vi i Finnmark. Insula er et av selskapene som har gitt opp industrien i Øst-Finnmark, og vi frykter flere vil følge i deres fotspor. En konsolidering på landsiden var også noe bearbeidingsutvalget mente var veien å gå, og spør du de fleste av landets industritopper, mener de det samme. Vanskelige tider krever kapital til både å utvikle selskapene og kjøpe fisken.

Nedsiden er at flere mindre kystsamfunn vil miste både hjørnesteinsbedriften og arbeidsplasser, noe som selvsagt er utfordrende distriktspolitisk, men samtidig uunngåelig bedriftsøkonomisk. Løsningen kan være flere mindre mottak, som sender fisken til nærmeste industribedrift. Andre steder vil flere gå sammen om å drive et mottak deler av året. Vi tror en slik utvikling vil presse seg fram, enten det er politisk akseptabelt eller ei.

De siste årene er det nemlig stort sett flåteleddet som har hatt gode økonomiske resultater. Det har medført kjøp av kvoter og båtinvesteringer. Lite av dette har skjedd på land, men samtidig er det helt nødvendig at industrien utvikler seg teknologisk. Skal vi ha fiskeindustri her i landet, må den utvikles raskt. Det krever økonomiske muskler.

Framover kan det ikke være slik at det er kun industrien som skal ta ansvar for bosetningen på kysten. Når flåten får lov til å strukturere helt ned til under 11 meter med såkalte ID-kvoter, må vi åpne opp for tilsvarende utvikling på land. Færre og større enheter kan også bidra til flere helårige arbeidsplasser. Dette er noe den nye fiskeriministeren må innse når hun det neste året skal sikre industrien bedre rammevilkår.