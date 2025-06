Bioprospekteringstokt på forskningsfartøyet «Kronprins Haakon». Havforskerne går imot mineralutvinning på havbunnen, et råd vi mener regjeringen burde følge. Et nytt EU-nei til slik aktivitet, gir imidlertid håp om for dem som ønsker slik aktivitet stoppet.

Foto: Havforskningsinstituttet/UIT Norges Arktiske universitet