Kassen er tom hos Fosen Yard. Dermed måtte verftet med over 50-års historie slå seg konkurs. 132 ansatte går nå en usikker framtid i møte etter gårsdagens nyhet.

Gjeld på nærmere 100 millioner veltet verftets økonomi.

Hovedtillitsvalgt Øyvind Kimo har det travelt. Han løper denne uken fra møte til møte med bostyrer, ledelse og ansatte. Og i tillegg en god del mediehenvendelser.

Han er tillegg til å være tillitsvalgt, leder for ti ansatte på innredningsavdelingen.

Nedtur for andre gang

For andre gang på åtte år måtte han delta på et allmøte der konkurs var et hovedtema.