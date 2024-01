Til tross for forventningene: Sigvald Sveinbjørnsson advarer også om et gryende rekrutteringsproblem.

Maritime Bergen er en bransjeorganisasjon for maritim næring på Vestlandet. Sveinbjørnsson kan se tilbake på et godt år for størstedelen av medlemsbedriftene.

Et spørsmålstegn på ryggen

Men, det er et stort spørsmålstegn han tar med seg inn i nyåret:

Han er bekymret for tilsiget av ny kompetanse, både til sjøs og på land, og lurer på hvordan den negative trenden kan snus.

– Flere av våre medlemmer melder om problemer med å rekruttere kompetent arbeidskraft. Vi er i godt selskap, nær sagt alle bransjer opplever det samme, sier han til Kystens Næringsliv.

Bli mer synlige

Han mener at en del av problemet er at den maritime bransje tradisjonelt har litt å gå på for å bidra til økt rekruttering.

– De maritime mulighetene viser seg ikke fram av seg selv. Som bransje bør vi gjøre alt vi kan for å vise oss fram og ønske velkommen om bord til nye, unge mennesker. Utfordringene står i kø for bransjen, og nettopp det kan hjelpe til med rekrutteringen. Søkertallene til maritime linjer er økende. Så det er håp, sier han.

Men Sveinbjørnsson legger selvkritisk til:

– Historisk har bransjen vært attraktiv, så vi har kanskje ikke trengt å gjøre så mye for å tiltrekke oss talentene. Men dette har snudd. Konkurransen er mye hardere, og som bransje har vi et mye større ansvar for å vise oss fram – og synliggjøre mulighetene kysten og skipsfarten representerer.

En rakett vekket liv

Maritime Bergen-lederen har tett dialog med medlemsbedriftene. Mange av dem er redere som opererer over hele verden.

Denne yrkesgruppen ble «tatt fram i lyset igjen» etter at det smalt i Rødehavet noen uker før jul, forteller han.

– Hva kan maritim bransje forvente seg for 2024?

– Dessverre har krig og konflikt vært høyt på agendaen i det maritime året 2023. To norske tankere, Strinda og Swan Atlantic har blitt angrepet – begge skip eid av Bergensrederier.

– Angrepene har fått mye oppmerksomhet her hjemme. Det er helt på sin plass. Norge har en av verdens største handelsflåter, og Bergen er landets største shipping-by. Til enhver tid befinner det seg titalls skips med tilknytning til Bergen i dette området. De dramatiske hendelsene minner om et faktum som ofte blir glemt: Norge er en maritim nasjon, sier Sveinbjørnsson.

2023 var også året hvor konsekvensene av klimaendringene gjorde seg gjeldende. Skogbranner, hetebølger og rekordhøye snittemperaturer skaper overskrifter i mediene.

– Samtidig viser klimapolitikken sine begrensninger. Verden er drevet av fossile drivstoff. Å bytte ut olje, gass og kull med fornybare energibærere lar seg ikke gjøre i en håndvending, sier Sveinbjørnsson.

Vestnorsk leverandørindustri kan bli redningen for Forsvaret

Maritime Bergen-lederen har sett i spåkulen, og ser fire store utfordringer.

– Oppsummert har vi gjennom 2023 opplevd tre store utfordringer: En mer urolig verden, klimakrisen og en gryende rekrutteringskrise. Det skaper også muligheter.

– Sjøforsvaret trenger hjelp, både til å bygge og drive sine maritime kapasiteter. Utfordringene står i kø, men med hjelp av den vestnorske leverandørindustrien er det grunn til optimisme.

Skip som bygges i dag, har utslipp som er betydelig lavere enn de som ble bygget i går. Godt hjulpet av reguleringer og støtte fra myndighetene i hele det maritime domenet, både i Norge og internasjonalt.

Det er ikke skrevet i stein at framtiden blir mørk. Det er gjerne nettopp når det ser som mørkest ut, at det snur, sier Maritime Bergen -lederen.