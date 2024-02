Samlet investering er på rekordhøye 40 milliarder kroner.

– Det er et milliard-jafs. I tillegg må vi ut å rekruttere drøyt 800 sjøfolk fra hele verden. Det er også rekord innen ansettelser over to år, sier daglig leder hos Knutsen Shipping, Nils-Kristian Strøm til Kystens Næringsliv.

Like etter nyttår skrev vi om gigantsatsingen til Knutsen Shipping fra Haugesund.

I alt hadde rederiet inne skipsbestillinger for 36 milliarder kroner.