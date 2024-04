– Å være sjømann er en hedersbetegnelse. Sjøfolk er hardtarbeidende, hardbarka folk, sier 19-åringen som jobber som maskinlærling i Eidesvik Offshore, til Kystens Næringsliv.

De to bømloværingene, Nina og faderen Helge Vespestad jobber begge med tunge maskiner i Eidesvik Offshore. Faderen har jobbet i 31 år i rederiet.

Det er ikke mange far-datter-kombinasjoner som dette i Norge. De er sjelden vare, men det synes bare pappa Helge er moro.

– Det er en mektig jobb å jobbe med store skipsmaskiner, sier Helge til Kystens Næringsliv, før han legger til om sin datter:

– Det er bare hyggelig at hun vil til sjøs. Samtidig er det jo mange muligheter for en maskinist, om hun velger en karriere på land også.

– Kanskje jeg blir den første kvinnelige maskinsjefen i Eidevik Offshore, sier hun muntert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nina og faderen Helge Vespestad. Foto: Håvard Solerød

Vil bli maskinsjef

Nina er for tiden maskinlærling og ute på supplybåten Viking Queen. Pappa Helge er maskinsjef på Viking Avant. Far og datter har samme base i Kristiansund.

– Det hadde vært kjekt om Nina ble maskinsjef. Men det tar tid, forteller maskinsjef Helge.

– Først må hun gjør unna læretiden. Så blir det fagskole, etterfulgt av et halvt år som kadett. Før det hele avsluttes med to års seiling. Først da kan man søke på jobb som maskinsjef, sier han.

– Målet mitt er å bli maskinsjef før jeg er fyller 30, svarer datteren.

Hun legger til:

– Jeg har faktisk aldri møtt en kvinnelig maskinsjef.

– Flere jenter på skip

Nina har to venninner fra samme bygd som også har startet som maskinlærlinger.

– Vi er de tøffeste i gjengen, sier Nina og smiler.

De tre venninnene har ikke bedt om å få komme på samme skip.

– Jeg tenker at det er bra å skille jobb og privatliv. Det er en elektriker og en kadett om bord som er noenlunde på samme alder som meg. Vi har blitt et trekløver, sier Nina, som er eneste kvinne om bord på sitt lag.

– Jeg opplever ikke noe forskjellsbehandling selv om jeg er eneste jente.

I dag sysselsetter Eidesvik Offshore rundt 370 ansatte på sjø, samt 70 filippinere gjennom et byrå. I tillegg kommer 50 ansatte på land.

På vei mot drømmen

Etter to år på videregående, startet hun på to år som maskinlærling på supplybåten Viking Queen i flåten til Eidesvik. 18 år gammel gikk hun om bord i fjor høst. Når Kystens Næringsliv snakker med henne, er hun travelt opptatt med å passe på maskinrommet til supplybåten Viking Queen.

Gjennom oppveksten har hun hilst på faren om bord mens de har ligget til kai mellom oppdrag.

–Det var litt tilfeldig at jeg valgte å begynne som maskinlærling. Det bare ble sånn, sier Nina hjemme i Langevåg.

Hun følger vanlig turnus på supplyskip i Nordsjøen, som er fire uker på og fire uker av.

– Det var litt hardt i starten, men det har gått veldig greit så langt. Jeg får masse forskjellig inntrykk og lærer å bo tett på andre folk, sier Nina.

Dagen starter klokka åtte og avsluttes fem på ettermiddagen. Et mangfold av arbeidsoppgaver og læring møter henne på jobb.

–Det er alt mulig. Jeg lærer om maskinen. Vi er også vaktmestere som passer på at alt det praktiske fungerer, som lys, varmt og kaldt vann, sier Nina.

Hun og faren har fått mer å prate om. De utveksler erfaringer fra jobb og livet om bord på hjemmebane.

Ikke uvanlig

Det norske maskinistforbund har en god statistikk og oversikt over kvinnelige maskinsjefer.

Administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson er stolt over at det blir flere kvinnelige sjefer på sjøen.

– Vi har 70 kvinnelige maskinoffiserer som er medlemmer hos oss til sjøs. Av disse er det blant annet maskinsjefer, maskin- og elektrooffiserer og en god del unge som er om bord. Flere av våre kvinnelige medlemmer hos oss er også aktive tillitsvalgte, og sitter blant annet i vårt forbundsstyre, i tariffutvalg og liknende, sier hun.

Viktig med rollemodeller

Hun legger til at det er et stort behov for flere sjøfolk. Rollemodeller som blant annet Nina Vespestad er viktige.

– Det norske maskinistforbund er svært stolt av våre kvinnelige offiserer og maskinsjefer som jo er viktige som rollemodeller og ikke minst innenfor rekruttering. Sjøen trenger ikke bare kvinner, men rett og slett flere maskin- og elektrooffiserer – spesielt i framtidens næringer til havs, sier hun.

Nina er ikke i tvil om hun vil anbefale andre jenter på hennes alder kan gjøre hvis de tenker på å jobbe sjøen.

– Ja, det er bare å søke. Det kan godt være flere jenter på skip. Vi kan gjøre jobben like bra som gutta, men det er ikke en jobb for pyser.