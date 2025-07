Motorgiganten advarer: – Diesel blir dobbelt så dyrt

Kystens Næringsliv har gjort et eksklusivt intervju med Håkan Agnevall i finske Wärtsilä – produsenten som står for nesten halvparten av medium-speed motorløsningene på havet.

Tema? En fremtid som er i ferd med å sluke en hel bransje.

2023: På toppen av Time Magazines liste over de 100 mest viktigste bjellesauene byr Kim Kardashian på seg selv. Men, rett under, blant ledere, trender, Spacex, Duolingo og Hoka-sko, står navnet på et finsk industrikonsern:

Verden lytter til Wärtsilä.

Wärtsiläs 25-motor går på ammoniakk. Foto: Wärtsila

Om Kim Kardashian er på Times liste i år vites ikke – men svært mange følger også godt med når Wärtsilä-konsernets toppsjef Håkan Agnevall snakker.

Selv er svensken på 85. plass i en kanskje vektigere liste, fri for Kim og joggesko: Lloyds liste over de 100 mest innflytelsesrike maritime bransjefolkene.

Der har han vært siden han tok lederjobben i 2021.

Wärtsilä-sjefen kikker opp.

– Der er ingen silver bullet. Ingen quick fix, sier han med adresse til den store omstillingen både Wärtsilä og resten av den maritime næringen står i.

Håkan Agnevall er administrerende direktør i Wärtsilä. Foto: Ketil Svendsen (bildet er redigert)

En del av problemet

En travel Agnevall spør høflig om han kan spise lunsjen sin under intervjuet.

Men ordet fanger. Maten står mest urørt mens han engasjert forteller om veivalg, teknologi, politikere og norske støtteordninger.

Og fremfor alt om elefanten i rommet. Drivstoff.

– Green is not black and white. There is no single, simple solution.

Agnevall slår lett i bordet, og over i svensk.

Håkan Agnevall Administrerende direktør i finske Wärtsilä fra 2001.

Har ledet motorkonsernets snuoperasjon mot alternativ energi og fremtidsløsninger.

Har bak seg åtte år som president for Volvos bussegment.

Han har også hatt ledende stillinger i både ABB og Bombardier.

Ifølge Simplywallstreet har Agnevall en samlet, årlig inntekt på 25,7 millioner kroner.

Ble i 2023 nummer 85 på Lloyd's liste over de 100 viktigste bærekraftsteknologer. Vis mer

Med hele 46 prosent av verdens marine mellomhastighets-hovedmotorer og med 17 prosent av alle hjelpemotorer – er Wärtsilä selv en del av det maritime utslippsproblemet.

Wärtsiläs snuoperasjon er derfor også viktig for resten av det maritime.

– Vi har jobbet målrettet med avkarbonisering de siste fire til fem årene. Vi vet at vi fortsatt leverer motorer som bruker fossilt drivstoff, men vi er også en del av løsningen som pionér, parerer han.

På land og på hav

Wärtsilä har skogrøtter fra 1834, og har satset tungt på maritim diesel siden før Vinterkrigen. I dag har industrikonsernet en omsetning på over 74 milliarder norske kroner og sysselsetter nesten 18.000 ansatte. Selskapet er globalt, både mot energisektoren på land og mot maritim industri.

Havet står for 60 prosent av omsetningen.

– Hvis vi skal oppsummere vår strategi i ett ord, er det «avkarbonisering», altså å redusere CO₂-utslipp i våre to industrier, sier Agnevall om dreiningen selskapet gjorde for knappe fem år siden.

Det er en overgang som vil ta tid, og som er nødt til å være økonomisk bærekraftig.

– Derfor er det viktig å bygge inn fleksibilitet. Ingen vet hvilke drivstoff som vil dominere i fremtiden.

Eller hvor.

Flere veier inn i fremtiden

Fremtiden er gjerne det vanskeligste å spå, heter det. Wärtsilä satser derfor på flere hester.

Allerede i 2023 lanserte finnene verdens første firetaktsmotor drevet på ammoniakk. Wärtsiläs motorer er klare for biodrivstoff og metanol, og produsenten har allerede levert 300 dual fuel-metanolmotorer. Nå er multi fuel og ammoniakk på vei inn.

Fra motor-labben i Vaskiluoto. Foto: Wärtsilä/Christoffer Björklund

– Våre analyser viser at driftskostnaden for fossilt drivstoff vil dobles innen 2035, delvis på grunn av CO₂-avgifter.

Fleksibilitet er et ord som går igjen når Agnevall trekker de store linjene. Han er ikke med på at ammoniakk er eneste farbare tråkk.

Det bærer også Wärtsiläs satsing preg av: Hydrogen på land, ammoniakk og multifuel på sjø, karbonfangst og effektivisering.

– Ammoniakk er én løsning, men ikke den eneste. Det må også være fleksibilitet med metanol, LNG, biodrivstoff og så videre. Green is not black and white. No single solution, minner han om.

Rigide, norske politikere

Dét har ikke gått opp for norske myndigheter. Ifølge Agnevall, og med adresse til statlige støtteordninger.

Wärtsilä har allerede to testfasiliteter i Norge, i tillegg til storsatsingen i finske Vaasa.

– Vi har valgt å utvikle mye av teknologien i Norge fordi kompetansen og kundene finnes her, og fordi det finnes gode støtteordninger. Vi har også støtte fra Finland, men den norske modellen – med sterke kunder, kompetanse og statlig støtte – er unik.

På tampen av 2024 inngikk det norske rederiet Eidesvik Offshore samarbeid med Wärtsilä for å konvertere forsyningsskipet Viking Energy til å bruke ammoniakk som drivstoff. Den gangen gjorde Agnevall et poeng ut av at omstillingen til netto nullutslipp måtte skje innen levetiden til et fartøy. Fartøyet var deres og Eidesviks bidrag.

– For å få til dette kreves det koordinert innsats fra alle aktører i den maritime industrien for å få til den systemendringen som trengs for å ta i bruk en ny generasjon bærekraftige drivstoff.

Prosjektet, er del av EUs Horizon Europe-program, og skipet blir det første i verden med Wärtsilä sin løsning. Fartøyet skal etter planen settes i drift i første halvår av 2026. Om bord leverer Wärtsilä både motor og komplette systemer for drivstoff og avgassbehandling.

Sett fra Finland er nemlig Norge en uttalt maritim nasjon, med redere som ser skiftet som en forretningsmulighet. Men infrastruktur er en bekymring, observeres det.

– Vi har møtt norske politikere. Ambisjonene er høye, men det har vært for rigid. Politiske støtteordninger har fokusert på 100 prosent nullutslipp, mens mange prosjekter med 70 til 90 prosent reduksjon avslås.

Det blir feil, mener han.

Wärtsilä Finsk industrikonsern som lager komplette kraftforsyningssystemer og teknologiløsninger til marine- og energimarkedene.

Hovedkontor ligger i Helsingfors, Finland.

Omsatte i fjor for 74 milliarder norske kroner.

18.000 ansatte globalt.

1000 ansatte i Norge.

Wärtsilä har fire datterselskaper i Norge: Wärtsilä Norway AS (Bømlo, Stord, Haugesund, Bergen, Asker og Trondheim), Wärtsilä Gas Solutions AS (Asker), Wärtsilä Moss AS (Moss) og Wärtsilä Valmarine AS (Drammen).

Satsingen i Norge omfatter utvikling og salg av fremdriftssystemer, elektro- og automasjonssystemer og navigasjonssystemer for skip og offshoreinstallasjoner. Vis mer

Tre land drar lasset

Agnevall minner om at Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMOs forslag om prissetting av karbonutslipp – MEPC 83 – er tenkt igangsatt allerede i 2028.

– Dette er første gang det foreslås globale CO₂-avgifter i maritim sektor, og for første gang tar maritim industri ledelsen. Selv om mange mener det er for lite og for sent og for komplekst, er det likevel et stort steg.

– Men hvorfor ikke nullutslipp, om teknologien er på vei?

– Ulike drivstoff vil brukes i ulike deler av verden og til ulike formål. Fleksibilitet og effektivitet er nøkkelen.

Wärtsilä gjør for tiden en pilot i Norge med verdens første PSV på ammoniakk. Den skal være i drift fra neste år. I år kunne Wärtsilä røpe at motoren – og systemet rundt – sikret en utslippsreduksjon på 90 prosent.

Les også Gjennombrudd for Wärtsila-motor

Det er gode nyheter for tre foregangsland.

– Norge, Japan og Singapore leder an i utviklingen av infrastruktur for nye drivstoff som ammoniakk, sier Agnevall som gjerne ser grønne seilingsleder og grønne havner mellom landene.

Men, det tar tid.

– Igjen: Ikke se på dette år for år – se fem til ti år frem. Vi må være realistiske. Dette krever store investeringer.

Wärtsilä W31SG motor i Vaasa-fabrikken. Foto: Wärtsilä/Christoffer Björklund

Levetiden påvirker

Det grønne skiftet er en mekanisme som ikke kan stoppes. Mange må snu seg rundt, mener Agnevall.

– Når man bygger nye skip, vet man at levetiden er 25 til 30 år. I løpet av den tiden vil det skje en overgang, så selv om teknologien er litt dyrere nå, må man tenke langsiktig.

– Det finnes mange løsninger for avkarbonisering. Alle er omdiskuterte. Hvor går veien videre?

– Fossile drivstoff vil ikke forsvinne med én gang. Det handler om å redusere utslipp og forbedre effektivitet. Vi reduserer nå metanutslipp med 90 prosent sammenlignet med for 20 år siden.

Agnevall tror at det maksimalt er rundt 30 prosent å hente på å effektivisere fartøy og flåter.

– Effektivisering handler om bruk av seil, luftboble-teknologi og digital optimalisering av ruter og flåtestyring. Resten må hentes inn gjennom karbonfangst og grønne drivstoff.

Kutt på tegnebrettet

De gjenstående 70 prosentene med kutt kan se ut til å finnes på Wärtsiläs tegnebrett og i Wärtsiläs produksjonshaller.

– Vi har lansert den første kommersielt skalerbare løsningen for CO₂-fangst i maritim industri. Det finnes 100.000 store skip i verden. Mange må bygges om for å møte IMO-krav, og vi tror at dette vil bli stort som retrofit-løsning.

Teknologien, som er utviklet med norske Solvang på laget, kan fangste opp til 70 prosent av karbonutslippene til en kostnad på 570 til 800 norske kroner per tonn.

Svaret: Nei

– Vil klima være taperen i en stadig mer urolig verden?

Agnevall lener seg fremover, og trekker en imaginær lang linje mellom hendene.

– Mange spør om geopolitiske forhold. Vil det stoppe opp? Vil det ta slutt? Mitt svar er nei, og at vi må zoome ut og se på utviklingen over fem til ti år. Innenfor både maritimt og energisektoren skjer det nå mer enn på 30 til 40 år.

– Stagnerer det ikke litt nå? Politisk og blant folk flest?

– Det investeres mer i fornybar energi enn noen gang – spesielt i vind og sol. Selv om det går sakte, er dette i mange land nå de mest konkurransedyktige energikildene.

Selv om grønt er øverst på agenda, er det er som dieselmotorfabrikant de fleste kjenner det finske selskapet. Agnevall minner om at det er snakk om store, historiske investeringer. Tungolje og gass blir med på lasset i lang tid.

– Men det blir dyrt.

– Et godt salgsargument?

Agnevall legger begge hender på bordet.

– Ja, det er fremoverlent. Men, får man infrastrukturen på plass, er det håp.