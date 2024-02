Brannbåtene bygges ved Hydrolifts anlegg i Fredrikstad. Kunde er Red Sea Global (RSG) som er en utvikler av blant annet luksuriøse turistdestinasjoner.

Luksusdestinasjon

Nå skal de fraktes hele veien til luksusområdet «Red Sea» langs vestkysten av Saudi-Arabia.

Produksjonen startet desember i fjor og første levering skal være i løpet av de nærmeste månedene.

Brannfartøyene er designet for bruk i tilknytning til en sjøflyhavn, med mål om å garantere sikkerhet gjennom rask utrykning.

Brannfartøyene er utstyrt med to PTO-drevne vannkanoner med kapasiteter på henholdsvis 10.000 og 3000 liter vann per minutt, sammen med en skumtank for injeksjon i begge kanonene samt en betydelig rigg for tørrkjemikalier.

For å sikre stabilitet under oppdrag er Dynamic Positioning (DP)-teknologi fra Kongsberg Maritime integrert.

– Vi er begeistret for at Hydrolift og Eker Group har blitt valgt som leverandører for dette prestisjetunge oppdraget. Team Ekers moderne brannfartøyer vil tiltrekke oppmerksomhet ved denne spennende nye destinasjonen, sier konsernsjef Bård Eker hos Hydrolift og Eker Group i en pressemelding.