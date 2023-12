Det betyr ikke at det er fritt fram for alle «potetkanonentusiaster» å bruke arbeidstiden til å finslipe sine ferdigheter.

« … [rørleggerens navn] har også gjort klare brudd på selskapets sikkerhetsrutiner, som arbeidsgiveren hadde god grunn til å slå ned på. Retten mener det er klanderverdig at [den ansatte] lagde anordningen. Partene er enige om at anordningen har et ikke ubetydelig skadepotensial, selv om de er uenige i hvor stort skadepotensialet er», står det i dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett.

– Dette er en personalsak. Vi har ikke bestemt oss for om vi skal anke saken til lagmannsretten, sier administrerende direktør hos Hamek, Jan Odvar Olsen til Kystens næringsliv.

Dødelig våpen i Harstad

Det er ikke hver dag det dukker opp en sak i rettssystemet der ansatte lager potetkanon og skyter på blink i arbeidstiden.

Dommen som falt i Nord-Troms og Senja tingrett denne uken understreker at dette alene ikke er oppsigelsesgrunn.

Det var en kollega og jeger på Hamek som sendte inn en bekymringsmelding til ledelsen ved verftet.

«Jeg føler meg utrygg i arbeidstiden», skrev vedkommende i en melding som til slutt endte opp i rettssystemet i Harstad.

Rørleggeren i 20-årene lagde en kraftig potetkanon med et trykkbeholder på opptil åtte bar. I løpet av en kort periode ble det skutt på blink med poteter fra kanonen – inne på verftsområdet.

Våpenet er laget slik at det i stand til å drepe et menneske. Rørleggeren lagde kanonen i perioder hvor det var lite tradisjonelt verftsarbeid å gjøre. Dette skjedde vinteren og våren 2023.

« … [navnet på rørleggeren] har aldri hatt noen tanker om å skade, skremme eller true andre. De ansatte har heller ikke følt seg truet, og syntes tvert imot det var artig».

«Hamek har heller ikke sannsynliggjort at anordningen er å regne som et våpen, eller at den er «i stand til å drepe». Hamek har ikke politianmeldt [navn på rørleggeren]», står det i dommen fra tingretten.

Ugyldig oppsigelse

«Potetkanonmannen» tok Hamek til retten fordi han mente at å si ham opp grunnet potetkanonproduksjon og skyting i arbeidstiden ikke var gyldig oppsigelsesgrunn.

Der tapte Hamek. Rørleggeren får komme tilbake i jobben sin, og verftet må betale saksomkostningene på 286.000 kroner.

I tillegg får rørleggeren 40.000 kroner i oppreisningserstatning. Dette kan litt folkelig sies å være erstatning for at mannen følte seg uthengt på arbeidsplassen og i lokalsamfunnet.

– Vurderer omkamp

Dommen er ikke rettskraftig. Hamek har en måneds tid på seg på å bestemme seg for omkamp, eller akseptere dommen.

De sentrale spørsmålene er om oppsigelsen var saklig begrunnet, og om arbeidsgiveren kunne reagere med en oppsigelse etter først å ha gitt en skriftlig advarsel.

«Siden kulturen var kjent for arbeidsgiver, vil en oppsigelse være en for streng reaksjon. Den skriftlige advarselen var en riktig og tilstrekkelig reaksjon», heter det i domsavgjørelsen fra tingretten.

Kan gå tilbake på jobb

I tillegg får Hamek-administrasjonen beskjed om følgende:

«Retten konkluderer på denne bakgrunn med at de nye forholdene ikke var tilstrekkelig alvorlige til at arbeidsgiveren kunne reagere med en oppsigelse, etter at en advarsel først var gitt. Advarselen stenger for en oppsigelse for samme forhold».

Rørlegger kan gå tilbake i jobben sin på verftet – om ønskelig.

Hamek er Nord-Norges største serviceanlegg for den maritime næringen. Hamek har i dag oppunder 100 ansatte. Driften består av reparasjon og vedlikehold av skip og båter. Porteføljen består av fartøy innen blant annet havbruk, offshore, fiskeri, passasjerfrakt, handel, forsvar og etterretning. Virksomheten drives på to anlegg i Harstad.