Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Fiskekvoter gir eksklusiv tilgang til fellesskapets ressurser i en næring som omsetter for mange milliarder kroner. Kvotehandel har derfor stor offentlig interesse. NRK har på denne bakgrunnen undersøkt hvordan kvoter kjøpes og selges. I en av våre artikler har vi kartlagt Aamodt Fiskeri. Reder Carl Aamodt kaller artikkelen «dårlig håndtverk» og «fordummende», uten å vise til konkrete feil.

NRK har kartlagt Aamodts regnskaper, sedler, kvoteoverføringer og fiskebåter. Gjennom dette har vi vist at rederiet mellom 2016 og 2021 hadde rundt 270 millioner kroner i salgsinntekter utenom fisk. Disse salgsinntektene kommer hovedsakelig fra kjøp og salg av båter og kvoter, ifølge Aamodt.

- Kjenner oss ikke igjen i kritikken

For å dokumentere hvordan Aamodts rederi fikk så store salgsinntekter utenom fisk, gjennomgikk NRK Aamodts båt- og kvotehandler. Kartleggingen viste at flere kvoter ble kjøpt til båter som aldri ble brukt, før de ble videresolgt. NRK kunne også vise hvordan båter ble flyttet frem og tilbake mellom Aamodt og andre rederi. Dette er ubestridt.

Når Aamodt kritiserer NRK for å lage en stor sak om få kvotefaktorer, kjenner vi oss ikke igjen i denne kritikken. I flere år fisket Aamodts rederi lite, sammenlignet med hva de tjente. Eksempelvis leverte Aamodts selskaper fisk for drøyt 7,5 millioner kroner i 2017. Det samme året hadde rederiet 91 millioner kroner i salgsinntekter og et driftsresultat på 29,6 millioner kroner.

Dette viser at kvote- og båthandler har vært sentralt i Aamodts rederi, slik det i varierende grad også er i andre rederier. NRK ønsker gjennom vanlige journalistiske metoder å vise hvordan denne delen av næringen fungerer. Det mener vi å ha gjort i artikkelen som omhandler Aamodt Fiskeri.