Utgårdskilen er Østlandets største fiskevær og hjemmehavn for flere av reketrålerne. Her er det fiskemottak, trålverksted og fiskerilinje for videregåendeelever. Bare hos Fjordfisk finner du 17 årsverk som alle er avhengige av den lokale fiskeflåten.

Foto: Kjersti Kvile (arkiv)