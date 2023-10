Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avskilter Bjørnar Skjæran for andre gang på et halvt år. Først ble han fjernet som nestleder i Arbeiderpartiet, nå ryker jobben som fiskeri- og havminister. Inn kommer Cecilie Myrseth fra Tromsø. Hun overtar et departement som de siste to årene ikke har gjort noe annet enn å administrere. Det har knapt kommet et eneste politisk vedtak fra departementet den tiden Skjæran har vært sjef. Smått utrolig.