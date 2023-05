Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Istedenfor å sette søkelys på det norske opphavet til sjømaten ute i verden, er vår jobb i Norge å få flest mulig til å velge fisk og skalldyr oftere både på brødskiven og til middag.

Hvis vi lykkes med det, vil det være et viktig bidrag til den norske folkehelsen, for sjømat er både godt og proppfull av sunne næringsstoffer.

Agnete Bell, Manager Norge, Sjømatrådet Foto: Privat

Økt helsefokus gir økt sjømatkonsum

Det er interessant å se hvordan sjømatkonsumet og økt helsefokus går i samme sykluser i løpet av året.

Felles for både ferske reker, torsk, fiskekaker og makrell i tomat er at folk er mer i modus til å velge sjømat i begynnelsen av året.

Når ribben og marsipanen i januar skal byttes ut med mer helsebringende varer, øker salget kraftig.

Det er fortsatt en del barrierer mot å spise sjømat, og mange synes det er vanskelig å tilberede et skikkelig godt fiskemåltid.

I kampen om å nå forbrukerne er Godfisk vår merkevare og avsender av all kommunikasjon. På vår nettside godfisk.no er det med mange fristende og enkle oppskrifter på fisk- og skalldyrretter.

Målet er å vise hvor kjapt, enkelt og godt det er å velge fisk til middag med råvarer som er tilgjengelig i de fleste butikker.

Vår viktigste målgruppe

I år har vi fått ekstra midler i norgesarbeidet. En del av dette skal brukes for å nå vår viktigste målgruppe: Familier med hjemmeboende barn. Det er ikke tilfeldig. Foreldre ønsker gjerne å gi barna sine en best mulig start i livet med et sunt kosthold. Da lønner det seg å etablere gode vaner tidlig.

Det store spørsmålet er dog: Hvordan skal vi nå frem med budskapet i et stadig mer fragmentert medielandskap?

Samarbeid med influensere

Yngre forbrukere er ofte mer negative til reklame og annonser, så derfor kan det være effektivt å bruke «lånte stemmer» i markedsarbeidet. I formidlingen av hvor supergodt, raskt og enkelt det er å velge sjømat til middag, har vi inngått samarbeid med ulike influensere. Det har vist seg å være et svært effektivt grep.

Friidrettsstjernen Karsten Warholm har vært vår ambassadør det siste året og har gjort en fantastisk jobb med å sette sjømaten på kartet. I reklamefilmer vist på sosiale medier, YouTube, TV og kino har han også bidratt til å øke trafikken til godfisk.no og inspirere folk til å velge fisk og skalldyr oftere.

Løfter frem fiskekakene til skolestart

Mye torsk, hyse og sei som fangstes i Norge går til fiskematproduksjon. Fiskekaker og fiskeburgere har ikke hatt samme store prisøkning som andre proteiner. Dermed har ikke disse opplevd samme nedgang i volum som andre proteinkilder i norsk dagligvarehandel.

Vi skal nå gi fiskekakene ekstra oppmerksomhet til skolestart, og vi er i full gang med å legge planer for en kampanje som skal gi inspirasjon til å «pimpe fiskekakene». Mange savner fristende tilbehør til middagsfavoritten, og godfisk.no vil selvsagt hjelpe til. Dette er jo mat som barn elsker, så vi vil gi folk litt ekstra inspirasjon til nettopp disse middagene.

Kampanje for makrell i tomat

Makrell har også vært i vinden i år. Det selges dessverre altfor lite fersk makrell i norske butikker, men makrell i tomat er en sikker vinner på brødskiven og selges i store mengder. Konsumet har riktignok hatt en negativ utvikling de siste årene, og derfor ønsket vi å løfte frem klassikeren som er rik på både proteiner og Omega-3.

Vi vil minne folk på superpålegget og kjørte tidligere i år i gang en influenserkampanje med profiler som i utgangspunktet var «die hard»-fans av makrell i tomat. En av dem er Emilie Voe Nereng, som vi nå har inngått et samarbeid med. Hun er ernæringsfysiolog, har sin egen podkast og har over 220.000 følgere på Instagram.

Emilie Voe Nerengs innlegg om makrell i tomat fikk massiv oppmerksomhet og hadde over 4.200 likes på Instagram i løpet av et par dager. I kommentarene under posten var det flere som uttrykte at de også var «blodfans av makrell i tomat og takket for påminnelsen».

For første gang på TikTok

I år har vi også startet et spennende samarbeid med kokken Ole Sirnes som har nærmere 8.0000 følgere på TikTok. Han valgte ut tre lakseoppskrifter fra godfisk.no og satte sin egen signatur på rettene med kjappe «how-to»-filmer.

Filmene ble spredt i sosial medier, og godfisk.no fikk luftet seg på TikTok for første gang med stor suksess. Artikkelen med filmene ble også spredt på vg.no, med sine 3,2 millioner ukentlige lesere, så laks fikk godt med oppmerksomhet i starten av året.

Det nytter med markedsføring

Det ble gjennomført en stor digital kampanje med Emilie Voe Nereng, og rekeretter ble delt via vg.no og aftenposten.no – i tillegg til sosiale medier og Godfisks egne flater. Målet var å inspirere enda flere til å spise reker på vinteren.

Det er ekstra gøy å registrere at salget av ferske reker har tatt seg betydelig opp sammenliknet med samme periode i fjor. Noe skyldes selvsagt lavere pris, men det viser også at det nytter å markedsføre sjømat – også i Norge.