Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Forrige uke ble det kjent at fiskeri- og havbruksnæringen har en jobb foran seg for å oppnå kravet om minst 40 % kvinner i alle styrer i mellomstore og store selskaper. For dessverre er det veldig få av selskapene som er i nærheten av dette kravet i dag.

Monica Langeland Havets Verdiskapere Foto: Privat

God når det kreves

Men spiller vi kortene våre riktig, så kan et dårlig utgangspunkt fort snus til en imponerende suksesshistorie.

Og er det noe fiskeri- og havbruksnæringen er flinke til, så er det å gjennomføre store endringer på kort tid når det kreves.

Mediene kommer helt sikkert til å følge nøye med på hvem som når de nye kravene, og hvem som ikke gjør det. Derfor er de nye kravene en mulighet.

Tenk så kjekt med omtaler som: «Se på sjømatnæringen. De lykkes tross dårlige odds. For en snuoperasjon som har blitt gjennomført.» Kanskje kunne vi til og med fått litt positiv riksdekkende oppmerksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ett spark bak

For vi kan hvis vi vil, og særlig hvis vi må. Reglene er kommet for å bli, og sjømatnæringen kommer ikke til å få unntak fra loven. Så vi kan like godt rulle opp ermene, og starte jakten på gode kvinnelige styrekandidater med det samme. De som har fulgt med vet at det finnes mange dyktige kvinner i næringen. Kvinner som garantert kan bidra med nye synsvinkler og nye løsninger inn i styrene.

Lang styreerfaring kan derimot bli vanskeligere å finne blant de kvinnelige styrekandidatene, men det er nå engang slik at en må få sjansen for å få erfaring. Kravene vil bli gradvis innført, og som næring har vi ingen tid å miste.

Velmenende tips

Det har blitt godt dokumentert blant annet i en god leder i Fiskeribladet akkurat hvor dårlig utgangspunkt næringen har, så nå ønsker jeg heller å fokusere på hvordan vi kan bidra til en endring.

Her kommer fem tips til dem som sitter i styrer eller ledergrupper i dag:

Be alle nåværende styremedlemmer å navngi 3 potensielle kvinnelige styrekandidater til neste styremøte. Velg kvinner inn i valgkomiteene. Undersøk i din organisasjon hvilke kvinner som ønsker styreverv. Tilby ansatte kurs i styrearbeid for å øke kompetansen om og interessen for styrearbeid. Husk at en kan være en god bidragsyter også uten styreerfaring.

Og fem tips til kvinner som ønsker styreverv:

Si det høyt! Lag en post på LinkedIn om at du er tilgjengelig for styreverv. Gi CV-en din til bedrifter som rekrutterer styrekandidater. Meld deg på kurs i styrearbeid. Ikke si nei selv om du er usikker på egen kompetanse. «Blir du spurt så er du kvalifisert», sa en klok kvinne til meg.

Eksempler til etterfølgelse

Det finnes mange gode eksempler. I tillegg så må vi løfte de gode eksemplene som finnes, og heie på dem som går foran og viser vei.

Når Fiskeribladet sjekket kjønnsbalansen i de 83 største private oppdrettsselskapene fant de at 16 av styrene allerede hadde kjønnsbalansen i orden.

Det er kjempeflott! Hva kan næringen lære av disse selskapene? Hvordan har de lykkes? Det skulle jeg gjerne hørt mer om! Vennlig hilsen Sjømatoptimisten.