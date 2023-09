Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Koreanernes vaner har endret seg. De handler ikke like hyppig i fysiske butikker som tidligere. I stedet har de begynt å kjøpe mat og drikkevarer på nett.

Pandemien har spilt en stor rolle i denne forandringen, og nå viser tall fra Statista Digital Market Outlook at hele 43 prosent av koreanerne kjøper dagligvarer på nettet hver uke.

Mia Sætre Bernhardsen, ansvarlig for Sjømatrådets prosjekter i Sør-Korea. Foto: Christina Neumann

Kjøper makrell via direktesendinger

IKEA Live, Tikok Live og Amazon Live gjør det. Egne direktesendinger hvor en vert eller to, ofte en influenser eller kjendis, promoterer produkter gjennom en live video sending.

Live chat er del av konseptet, hvor potensielle kjøpere kan stille spørsmål og verten svarer fortløpende.

E-handel har blitt en integrert del av sørkoreanernes kjøpsvaner. De store aktørene innen ikke-tradisjonelle salgskanaler, som GS Shop, Coupang og SSG, har etablert seg som viktige pådrivere i denne utviklingen.

GS Shop har omfattende e-shoppingsenter, home-shopping og live-shopping – der makrellen vises fram på nett og kan kjøpes ved hjelp av et tastetrykk.

Rapporter viser at omtrent 25 prosent av all norsk makrell selges gjennom slike nettkanaler. Dette har vist seg å være en effektiv måte å nå nye konsumenter på og opprettholde interessen for makrellen i Sør-Korea – spesielt blant de unge.

Rask levering

Mange nettsteder tilbyr levering neste dag for produkter som er bestilt før midnatt. Den raskeste leveringstjenesten er hovedsakelig tilgjengelig i hovedstaden Seoul og forstedene rundt, som dekker 50 prosent av befolkningen, og sprer seg gradvis til resten av landet.

Noen apper, som matleveringsappene Bedale Minjuk og Yogiyo, tilbyr matlevering på rundt 30 minutter, fra klokken ni om morgenen til midnatt.

Tidligere var mange kritiske til å handle sjømat over nett. Særlig på grunn av skepsis til at varen ikke var fersk, men med den raske leveringstjenesten har online-markedet begynt å vokse.

Et eksempel på suksess er aktøren Korea Pelagic. De har lyktes ved å tilby beinløs, norsk makrell til koreanske familier. Ved å helt utelukke fysiske butikker, og heller satse på nettsalg, home shopping og live shopping, har de oppnådd en glanstid. Deres investeringer i digitale markedsføringskanaler, samt bruk av Sjømatrådets bedriftsinitiativ, har gitt dem en sterk tilstedeværelse i markedet.

Sjømatrådet har testet ut

Vi i Sjømatrådet synes netthandelen i Sør-Korea er i en spennende utvikling. På vegne av næringen har også vi tatt steget inn i digitale salgskanaler og live shopping.

Gjennom interaktive digitale kampanjer om den norske makrellen har vi hatt nærmere 30 millioner visninger i Sør-Korea. Vi jobber videre med digitale, interaktive kampanjer i år også, og forventer å kunne oppnå enda bedre resultater.

Nå gjennomfører Sjømatrådet også samarbeid med aktører for å gjennomføre flere live-shopping sendinger for å fremme sjømatnæringen.

I tillegg jobber vi tett med influensere, som for eksempel den koreanske Youtube-stjernen Jimin. Det er gøy at Fish-fluencerens video om norsk makrell har blitt sett av over 1,6 millioner koreanere.

Sør-Korea, best i klassen

Man kan trygt si at den digitale revolusjonen i Sør-Koreas sjømatbransje er et steg i riktig retning. Gjennom innovative salgskanaler og strategisk bruk av digitale markedsføringsmetoder har også norsk makrell fått enda større innpass på koreanernes middags- og lunsjbord.

Dette er et eksempel på hvordan digitaliseringen kan bidra til å styrke handelsforbindelsene mellom land, fremme økt konsum og skape nye forretningsmuligheter.

Sør-Korea har vist seg som en foregangsnasjon i å omfavne den digitale transformasjonen, og norsk sjømatnæring kan dra nytte av erfaringene herfra for å lykkes i andre markeder også.

Vi gleder oss til fortsettelsen og til årets makrellsesong!