Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen vil innskjerpe muligheten for folk flest, samt de ulike interesseorganisasjonene, å få tilgang til informasjon om hvem som blir prekvalifisert og får tildelt prosjektområder til havvind-prosjekter.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) begrunner innskjerpingene med at det er vanskelig å offentliggjøre konkurransebelagt informasjon, samt at det vil kreve for mye av departementet å fjerne all taushetsbelagt informasjon før innsyn gis.

Redaktør Øystein Hage Foto: Lena Knutli

Skrotet krav

Forslaget kommer kun kort tid etter at regjeringen skrotet ideen om å innskjerpe offentlighetsloven, det vil si mulighetene for folk flest å få innsyn i hva myndighetene driver med. Regjeringen ønsket fullstendig hemmelighold av alle interne dokumenter.

Protestene mot forslaget var massive, og kritikerne mente det ville bety at folk flest ville bli frarøvet enhver mulighet til å finne ut at interne dokumentene faktisk eksisterer. En slik innskjerping ville ført til mer hemmelighold, var kritikernes holdning.

Det var spesielt motstand fra pressen, interesseorganisasjoner og politikere i regjeringspartiene som førte til at statsminister Jonas Gahr-Støre (Ap) snudde i saken. Droppe forslaget om hemmelighold i havvindtildelingene bør Støre og Aasland også gjøre.

Forslaget som nå kom fra Olje- og energiministeren vil nemlig kunne bli katastrofalt for norske fiskere. Dersom fiskerinæringen ikke får innsyn i hva som skjer rundt den norske havvind-satsingen vil de ikke lenger kunne påvirke vedtakene som skal tas. Det er nesten til bli skyggeredd av.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi vet nemlig at regjeringen skal bruke mange hundre milliarder kroner til å subsidiere vindkraftutbyggingen.

Dette er i praksis mine og dine penger, og slike gigantiske investeringer vil ikke bare få direkte konsekvenser for alle de som driver næring på havet - men også for den enkelte nordmanns lommebok. At regjeringen da vil hemmeligholde prosjektene er knapt til å tro.

Naive fiskere

Norges Fiskarlag og havfiskeorganisasjonen Fiskebåt har i lang tid inntatt en svært avventede og altfor naiv posisjon i havvindspørsmålet. De har ment at fiskerinæringen vil bli hørt og få innsyn i det som skjer. Dermed har de vært snille gutter.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk sa til og med til Fiskeribladet for en måned siden at flere fiskere er skeptisk til deres diplomatiske holdning til havvindplanene.

- Å sette seg på bakbeina mener jeg er en dårlig idé, uttalte Maråk til Fiskeirbladet under Arendalsuka. Det er samtidig bare Pelagisk forening som har bruset litt med fjærene, men heller ikke leder Mariann Frantsen har våget å si skikkelig ifra.

Hva sjefen i Ålesund i dag definerer som en dårlig ide skulle vi gjerne visst. Det tror jeg også medlemmene hans lurer på. Vi skjønner også godt at fiskerne er skeptiske til egne ledere. Det hjelper ikke å være diplomat når du ikke vet hva som skjer...

Nå blir Maråk og like diplomatiske Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag satt helt på sidelinjen når de endelige avgjørelsene skal tas.. Det samme blir Mariann Frantsen i Pelagisk Forening. Resultatet av denne naiviteten vil bli ille for norske fiskeri- og miljøinteresser.

Norsk fiskerinæring er rett og slett i ferd med å bli totalt overkjørt av norsk havvind-bransje.