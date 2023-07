Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens holdning.

For ein liten månads sidan hadde vi årsmøte i Vest-Norges Fiskesalslag. Møtet hadde vore utsett nokre veker, då styreleiar Tonny Grotle dessverre omkom i ei tragisk arbeidsulukke den 15. mai. Eit særs hardt og tungt slag for oss alle. Tonny var dyktig i alt han gjorde, og naut uavgrensa tillit i alle fora. Vi lyser fred over minnet hans, og ynskjer den nye styreleiaren Geir Magne Røys all lukke til.

Berre aktive fiskarar

Som dei fleste lag og organisasjonar innanfor fiskeria er også Vest-Norges Fiskesalslag noko mannsdominert. Det har for så vidt si naturlege forklaring, då det er vedtektsfesta at berre aktive fiskarar kan ha styreverv i salslaga.

Heldigvis har vi unge og dyktige Inger Marie Høyland i styret, og vona er at ho brøytar veg for fleire av sine medsøstre.

I dag krevjast det meir og meir at dei ymse styresamansetningar skal ha ein tilnærma kjønnsbalanse. I klårtekst vil det seie 40 prosent kvinner. Etter mitt syn er det i skjønnaste orden, då Vårherre vitterleg skapte menneska i to utgåver: kvinne og mann. Dyktigheit, vit og forstand er garantert nokså akkurat delt 50/50. I ei ideell verd burde heile denne diskusjonen vere fullstendig unødvendig.

Men så enkelt er det ikkje. For å halde meg til lag og organisajonar innan fiskeria, så har det vore kutyme at det er dei aktive som skal sitje i styra, og meisle ut retningslinjene. Dette er som sagt vedtektsfesta.

Men så er det dessverre slik at berre 3-4 prosent av norske aktive fiskarar er kvinner, og då utartar det ei vill jakt på dei få vi har. Likevel vil ein ikkje kome i nærleiken av 40-prosenten.

No syner rett nok statistikkane at antal kvinnelege fiskarar aukar jamt og trutt, men det vil utan tvil krevje endring av vedtektene for å få oppfylt styresmaktene sitt krav om tilnærma kjønnsbalanse.

Kompetente kvinner

Det bør ikkje vere noko «big deal». Vi finn dyktige kvinner i alle bransjar og samfunnslag, og eg er nokså sikker på at mange av dei ville yte verdifulle bidrag i eit kva som helst styre, både i fiskeria og elles.

Kystkvinnene er vel vande med å vere sjølvhjelpne, og i våre dagar innehar dei utdanning og kompetanse som heilt sikkert er relevant; då sjølvsagt og når det gjeld å omsetje fisk på første hand.

Likeeins i organisasjonslivet!

I det nyetablerte Sør-Norges Fiskarlag finn vi to kvinnelege styremedlemer, før nemnde Inger Marie Høyland, og dagleg leiar i Lending-reiarlaget i Solund, den særs dyktige og oppegåande Linne Lending. I Fiskebåt Vest, vår lokale avdeling i Fiskebåt har vi både kvinneleg leiar og nestleiar.

Har den autoritet som trengst

Trålreiaren Janne-Grethe Strand Aasnæs, og dagleg leiar i «Fiskebas»-reiarlaget i Florø, Siv Madsen, er kompetente til alle fingerspissar, og innehar i fullt mon den autoritet som trengst. Desse damene pirkar ein på nasen berre EIN gong!!

Det ville unekteleg vere ei fjør i hatten at dinosaurane i den mannsdominerte sjømatnæringa – av alle - var dei som brøytte vegen, og la til rette for at 40-prosenten sakte og sikkert vart oppnådd. Det er år og dag sidan vi tok inn over oss at utan mødrene og konene våre, så gjekk det heile i stå.

La oss ynskje kvinnene våre velkomen i styre og stell i alle næringar, inklusive sjømatnæringa.

Når Margaret Thatcher, Vigdis Finnbogadottir, Gro Harlem Brundtland og Angela Merkel kunne styre heile nasjonar, så klarer utvilsamt våre skjønne kvinner å sy saman nokre heilt alminnelege, skapelege styrevedtak.