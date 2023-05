Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

I 1992 bestemte daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) at Norge ville starte opp igjen hvalfangsten. Stikk i strid med Den internasjonale hvalfangstkommisjonen og miljøorganisasjoner.

Kjersti Sandvik debattansvarlig Fiskeribladet Foto: Eivind Senneset

Harlem Brundtland var den gang leder av FNs miljøkommisjon, og kunne lett gjemt seg bak denne tittelen, som argument for å ikke terge på seg store, internasjonale miljøorganisasjoner. Hun valgte å vise politisk mot. Grunnen til at hun sto på sitt, var at den norske hvalbestanden var bærekraftig. En politiker av samme kaliber har dessverre ikke Arbeiderpartiet i dag.

Evnet å skjære gjennom

Paul Watson i Greenpeace drev i flere år en aggressiv kampanje mot næringen. I dag har protestene mildnet, men fremdeles er Norge, Island og Japan de eneste landene som driver med hvalfangst.

Men der Harlem Brundtland viste mot og evne til å skjære gjennom, tør ikke fiskeriminister Bjørnar Skjæran bestemme at Sjømatrådet skal markedsføre norsk hvalkjøtt.

Han frykter det vil skade annen norsk sjømateksport.

Norsk hvalfangst drives bærekraftig, avlivingsmetodene er gode og kjøttet er sunt og godt.

Hvalene får leve fritt til de blir skutt. De fôres ikke, trenges ikke sammen før slakt og de dør raskt etter harpunskuddet.

I den internasjonale forskningskommisjonen, IWC, blir Norge sett på som foregangsland i å ha utviklet akseptable avlivingsmetoder, som ivaretar dyrevelferden. Derfor har IWC rådet andre fangstland å søke råd og lære av Norge.

Tips for å unngå transmak

Norsk vågehval er rik på omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Ifølge myndighetens kostholdsråd er det lite miljøgifter i vågehvalen. I en enkelt hval kan det være 1500 kilo kjøtt full av sunne proteiner, som verden trenger mer av.

Folk som ikke er vant til å tilberede hvalkjøtt rynker gjerne på nesen, tror det smaker tran. Men oppbevart og tilberedt riktig, er hvalkjøtt ypperlig mat.

Umettet fett tåler dårlig varme, lys og luft. Da harskner det fort. Et tips jeg selv fikk en gang, for å sikre at det ikke blir transmak, er at hvalkjøttet alltid skal være innpakket. Ligger det åpent i fiskedisken, er det bare å gi beskjed.

Ubalanse

Er det for mange hval i havet, blir det ubalanse i økosystemet. Hvalbestanden må reguleres, siden vi allerede griper inn i naturen ved å fiske.Vågehvalens diett består blant annet av krill, sild, lodde, torsk, sei og polartorsk. Betydelige mengder fisk som også er mat for andre arter og mennesker.

En rapport fra 2021 viser at forskerne regner med det er 150.000 vågehval i våre farvann.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har uttalt at norsk hvalfangst er bærekraftig forvaltet. I år er kvoten på 1000 dyr. I fjor ble det tatt 581 vågehval.

Da bør han også tørre å markedsføre hvalkjøtt.

Den drahjelpen trengs. For hvalkjøtt er ikke daglig kost, like lite som modige politikere er det.

Høyre, Frp og Rødt har forslått at hvalkjøtt skal inkluderes i Sjømatrådets markedsføring. Saken skal opp i Stortinget 11. mai.