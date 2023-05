Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Den 8. mars arrangerte Havets Verdiskapere sammen med Fiskeribladet ett nettverkstreff «Mingling i Havet» for sjømatnæringen. Innledningsvis hadde vi en kort panelsamtale med redaktør Bjarte Trettenes, og han spurte meg spørsmålet: «Du som har vært mye om bord i båter og drevet med salg, vil du si at kvinner må være ekstra robuste i vår næring?»

Spørsmålet legger litt opp til et bekreftende svar, men hva vil det si å være robust?

Monica Langeland Foto: Janita Zenteno

I Norsk Akademis ordbok beskrives det å være robust som å være hardfør, en som kan tåle sterk påkjenning og hard belastning. Det motsatte av å være robust er å være hårsår, og det finnes nok få jobber eller næringer der det lønner seg å være hårsår. Det må vel i så fall være i politikken der folk, av og til, vil være uenig for å være uenig.

Ekstrovert er attraktivt

Å søke etter robuste personer er i mine øyne like håpløst som å søke etter utadvendte personer. På Finn.no er det flere hunder annonser som søker etter ekstroverte og utadvendte folk, men veldig få, om noen, søker etter introverte. Problemet er bare at de fleste av oss er en blanding. Det er veldig få som ønsker å være alene hele tiden, og veldig få ønsker folk rundt seg hele tiden.

På samme måte er det med robusthet. En føler seg robust i noen situasjoner, og usikker i andre. Jeg håper vi kan utvikle sjømatnæringen slik at alle føler seg velkomne.

Hvordan fremstår næringen i landsdekkende media?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er nettopp slått stort opp i en av Norges største landsdekkende aviser at enkelte mener kvinnelige inspektører fra Fiskeridirektoratet må tåle hentydninger til «haill» og lignende når de er på jobb. Men, som domstolen påpekte, noen ganger er det som var greit for noen år siden ikke lengre innafor. Det kalles utvikling.

Inkluderende

Skal vi tiltrekke oss de beste folkene til næringen, så må vi fremstå mer inkluderende og mer attraktive i landsdekkende media. Selv reagerte jeg mest på uttalelsen «Jeg skjønner ikke hva to jentunger har å gjøre på kaia om de ikke tåler å bli irettesatt». Det er to voksne inspektører fra Fiskeridirektoratet som stiller opp for å utføre en viktig jobb. Ikke ta fra dem autoriteten bare fordi de er kvinner og yngre enn deg!

Vi må være bevisst på ordene vi velger, og vi må si ifra når vi er uenige, for det er lett å tro at «den som tier, samtykker».

3 tips til mer robuste ansatte

Flere har gjennom årene kalt meg robust, men jeg tror mer det er en blanding av naivitet og lav selvhøytidelighet som har gjort at jeg har trivdes. Selv hadde jeg blitt veldig skeptisk hvis det var et krav i en jobbannonse at en må være robust. Så i stedet for å søke etter robuste folk til næringen, er det mulig å gjøre folk mer robuste?

Det finnes mange bøker som tipser foreldre om hvordan dem skal få robuste barn. Barn som tåler at livet byr på oppturer og nedturer, og barn som er trygge i seg selv. Mange av de samme tipsene vil gjøre dine ansatte mer robuste, mer trygge på seg selv og egne ferdigheter. Så her er 3 tips:

Vis omsorg for dine ansatte: Gjør det tydelig at du bryr deg, at du heier på dem og at du vil være på de ansatte sin side selv om ikke alt går som planlagt. En trygghetsfølelse er grunnmuren. Involvere de ansatte: Gi dem eierskap til normene ved at de blir involvert og er med på å ta avgjørelser, slik at de også blir forpliktet til det de gjør. Gi de ansatte nye, passende utfordringer: Gi dem mulighet til å ta sunne sjanser. Da vil de erfare mestring, og få tro på at utfordringer er til for å løses.

Det er ingenting som tyder på at barn eller voksne blir mer robuste av å «tøffes opp». Å bli jevnlig utsatt for trakassering vil derfor på ingen måte gi mer hardføre arbeidstakere over tid.

Optimist!

Veldig mye er veldig bra i norsk sjømatnæring, men jeg gjentar: Skal vi bli den beste og mest attraktiv næringen, så må vi være beviste på hvordan vi fremstår i landsdekkende medier. Den kjente bilprodusenten Henry Ford er kjent for sitatet «If you always do what you've always done, you'll always get what you've always got». Det er en viktig påminner om at for å få en utvikling så kreves det en endring. Jeg tror endringen er i gang, og at det på kort tid kan bli enda bedre!

Vennlig hilsen, Sjømatoptimisten