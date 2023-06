Periodekvoten er estimert å bli oppfisket snarlig, og mandag morgen har Fiskeridirektøren besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite.

Etter et treg start, preget av dårlig vær og krevende forhold, tok fisket seg opp i forrige uke. Kystflåten har landet over 2000 tonn blåkveite den siste uka.

Ifølge fangststatistikken til Fiskeridirektoratet er det mandag 12. juni tatt 4252 tonn av de 4900 tonnene som kan tas av konvensjonelle fartøy under 28 meter fra og med 29. mai.

Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2023: Første periode startet 29. mai med en periodekvote på 4900 tonn. Andre periode starter 7. august med en periodekvote på 2200 tonn. Ingen fartøy har garanterte kvoter, maksimalkvotene fordeler seg slik for flåten under 28 meter: 0 – 13,99 meter største lengde: 20 tonn

14 – 19,99 meter største lengde: 22,5 tonn

20 – 27,99 meter største lengde: 25 tonn Kilde: Fiskeridirektoratet

Stansen gjelder fisket nord for 62 grader nord, for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 15. juni 2023, melder Fiskeridirektoratet.

– Dette betyr at siste frist for opptak av redskap fra sjøen er 14. juni. kl. 23:59, melder fiskeridirektøren.