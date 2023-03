I løpet av neste uke er utlysingen klar. Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i olje- og energidepartementet kan naturlig nok ikke røpe detaljer i innholdet. Men hun er klar på at den gjennomførte høringsrunden har påvirket endelig utforming. – Vi har lyttet til innspill som kom i høringsprosessen, sier Sæther til Kystens Næringsliv.

På generelt grunnlag trekker hun frem at kvalitative kriterier blir viktig for regjeringen. – Dette fordi det er avgjørende for å skape sosial og politisk aksept for utbyggingen, sier Sæther.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.