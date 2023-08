Årets første makrellfangster har blitt solgt til oppmaling, til rekordhøye 10,40 kroner per kilo. Spørsmålet er hvor langt kan industrien gå på for å sikre seg råstoff til konsum?

– Jeg vil ikke gå ut med noe som helst. Her må båtene få tak i makrellen, så finner vi ut av det og hvilket nivå vi må på etter hvert, sier Geir Sperre, som er salgsansvarlig for pelagiske produkter hos Nils Sperre AS på Ellingsøy utenfor Ålesund.

Sperre, som kjøper pelagisk fisk til konsum, sier prisnivået er avhengig av kvalitet, størrelsessammensetning og valutakurs.