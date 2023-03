Helt siden 2016 har Lerøy Norway Seafoods hatt planer om å investere i hvitfiskfabrikken i Båtsfjord – et prosjekt som har vært preget av store planer og flere utsettelser.

Konsernet har varslet bygging av ny fabrikk, for deretter å skrinlegge byggeprosjektet. I fjor annonserte Lerøy at fabrikken, hvor den eldste delen er fra 1950-tallet, skal renoveres for 170 millioner kroner.

På en pressekonferanse i samme fabrikk annonserte fabrikkleder Per Gunnar Hansen torsdag at kostnadene er økt til 204 millioner kroner – samt at nå er kontrakter signert og maskiner bestilt.