Største konkurransefortrinn for Hopen Fisk AS er at kystflåten fisker «rett utenfor døra».

– Når makrellen er på rett plass, ser vi båtene fra kaia når de fisker, sier Ernt Iseli, daglig leder i i Hopen Fisk AS.

En stor del av fisket til den minste kystflåten denne sesongen fant sted i Vestfjorden, i umiddelbar nærhet til bedriften som ligger i Hopen i Kabelvåg i Vågan kommune. Fangster under 100 tonn går nemlig ikke gjennom auksjonen til Norges Sildesalgslag, da kan båter og anlegg forhandle direkte.