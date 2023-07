Forrige uke ble det kjent at Grovfjord Mekaniske Verksted i Troms gikk konkurs. Årsaken er generelt økte kostnader ved bygging av skip og båter. Kjøp av varer og tjenester fra utlandet er blitt mye dyrere, og til slutt gikk det ikke rundt, forteller Bård Meek-Hansen. Gjelden ble rett og slett for stor til å håndtere.

Meek-Hansen gir imidlertid ikke opp. Nå starter han Grovfjord Mek 2.0. Fremtiden ligger i båtbygging for oppdrettsindustrien, tror han.

Tøff uke

– Jeg er for ung til pensjonere meg. Nå skal vi satse videre, sier han til Kystens Næringsliv.

I 2021 omsatte selskapet for 261 millioner. Resultatet ble på minus 21 millioner. Grovfjord gikk med minusresultatet også i 2017 og 2018. Kun årene 2019 og 2020 var det penger igjen på bunnlinjen.

Den siste uken har vært tøff for skipsbyggeren. Selskapet hadde styremøte tirsdag. Han gikk til skifteretten onsdag, og deretter ble konkursen kjent i media. De ansatte har vært orientert om prosessen hele tiden.

– Vi har hatt mange møter med de ansatte, men har hele tiden vært opptatt av at de skal være sikret lønn og feriepenger. Men selvsagt var det tøft å fortelle dem at vi ikke fikk det til, sier han.

69 millioner i gjeld

– Men jeg tenker egentlig mest på alle de andre jeg svikter. Alle kreditorene som taper penger på dette, sier Meek-Hansen til Kystens Næringsliv.

Det er både utenlandske og norske selskap som mister penger. Og selvsagt også de gamle eierne av Grovfjord Mek. Verksted.

Ved årsksskiftet hadde selskapet 69 millioner i gjeld, men sjefen bedyrer at det ikke var så mye de skyldte kreditorene. Ifølge Hansen dreier det seg om mellom 20 og 25 millioner kroner utestående gjeld.

Konklusjonen ble likevel at de ikke klarte å hente inn pengene, og dermed hadde ikke Meek-Hansen noe valg. Det måtte meldes oppbud.

– Jeg har vondt av alle de jeg skylder penger, men sånn er livet. Noen ganger må vi ta noen tøffe, om enn vonde avgjørelser, sier han.

Første konkurs

– Hvordan er det å gå konkurs?

– Det er heldigvis første gangen jeg har gjort det, så det er ikke noe jeg har for vane å gjøre. Men det er en del av livet, og nå gikk det ikke lenger. Men selvsagt var det uheldig.

Meek-Hansen forteller om en galopperende kostnadsvekst de siste årene. En båt som før pandemien kostet 15 millioner, koster i dag 21 millioner å bygge. Aluminiumsprisene har steget fra 35 kroner kiloet til rundt 100 kroner.

– Dette har vi ikke klart å ta igjen overfor våre kunder. Da gikk det som det gikk, sier han.

Verftet har blant annet satset på hybride oppdrettsbåter. Her er verdens første rene batterielektriske oppdrettsfartøy. Foto: Grovfjord Mek. Verksted

Sikrer arbeid til alle

Det jobbet 50 personer i gamle Grovfjord Mek. Verksted. og 12 personer i underselskapene. Med ringvirkninger er det snakk om minst 100 personer som var berørt av konkursen.

I et lite samfunn som Grovfjord er det helt avgjørende at folk har jobb, og dette kjente Meek-Hansen godt på da konkursen ble et faktum.

– Det viktigste for meg var å sikre de ansatte videre jobb. For å få det til måtte vi starte opp igjen med en gang. Vi kunne ikke ventet. Da hadde vi mistet dem, sier han.

– Heldigvis blir de ansatte i veldig liten grad berørt. Alle får sine lønninger og feriepenger, og blir med videre, legger han til.

Verftet har tradisjonelt jobbet mye med oppdrettsnæringen, men har de siste årene også satset på autonome fartøy. Dette endres nå, og Meek-Hansen går tibake til røttene og oppdrettsbåtene.

– Vi opplever at oppdretterne er flinke til å bruke oss, så jeg tror vi skal lykkes med det veivalget vi tar, sier han.

Svak krone spiller inn

Den svake kronen har hatt både negative og positive konsekvenser for bedriften. Meek-Hansen opplever at stadig flere vurderer å bygge mer i Norge. Det gjelder både norske og utenlandske aktører.

Aktører som bygger i Norge kan med dagens kronekurs spare rundt 20 prosent av kostnadene, mener han.

– Samtidig blir det stadig dyrere å kjøpe ting fra utlandet. Vi har to skrog byggende i utlandet nå, og de blir vesentlig dyrere enn først planlagt.