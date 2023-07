57-åringen takket nylig ja til å ta over styrevervet i Vest-Norges Fiskesalslag, etter at Tonny Grotle døde i en tragisk arbeidsulykke i mai i år.

– Da forespørselen kom måtte jeg be om betenkningstid. Det er et stort ansvar, og jobben Tonny gjorde var god. Etter å ha tenkt litt bestemte jeg meg for å gjøre mitt beste for å være med å lede laget videre, sier Røys.

Han skryter av jobben som har vært gjort i salgslaget, før han nå kommer på banen.