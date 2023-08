Pengetvisten mellom de to partene har lenge vært kjent. Rimfrost Holding opplyser i egen årsmelding for 2022 at de har brutt kontrakten.

– Selskapet har en tvist med et norsk byggeverft vedrørende ferdigstillelsen av nybygget i Norge. Kontrakten med skipsverftet er kansellert og kanselleringsoppgjør vil gjennomføres i henhold til kontraktens tvistemekanismer, heter det i årsmeldingen. Stig Remøy vil ikke si noe ytterligere utover det som er skrevet i årsmeldingen.

Ukjent for Westcon

En ferierende daglig leder Jarle Christian Sørhaug i Westcon Group sier til Kystens Næringsliv at han ikke har fått informasjon om kontraktskanselleringen.