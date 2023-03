Myre fiskemottak. Med sjø midt opp på veggen. Brødrene Karlsen. Andenes fiskemottak. Lerøy i Berlevåg. Røst Sjømat. Kaianlegg etter kaianlegg under vann. «Hvis vi ikke gjør noe kan konsekvensene bli fatale. Vi har ingen klode b. Dåkkers skyld. Vårres ansvar». Budskapet fra ungdommen var tydelig. Hør deler av klimaapellen fra Ungdommens Fylkesråd i Nordland og ungdomstrinnet på Myre skole i videoen under:

Torskenæringa i krisetider var tema under torsdagens Skreikonferanse på Myre i Vesterålen. Da ungdomstrinnet ved Myre skole gikk rundt i salen med bilder av velkjente fiskemottak langs kysten, halvveis under vann, var det vanskelig å ikke la seg berøre.

