I går ble det klart at regjeringen vil elektrifisere gassanlegget på Melkøya med kraft fra land. Elektrifiseringen skal skje i 2030.

– At regjeringen sier de vil realisere denne merkelige avgjørelsen er å kaste «blår i auan» på folk, sier Wærnes (Sp).

– Ikke realistisk

Regjeringen vurderer at det er realistisk å øke kraftproduksjonen i Finnmark minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Melkøya, som er Nord-Norges største industrianlegg, forutsatt at konsesjoner innvilges. Det stiller Wærnes seg sterkt tvilende til.