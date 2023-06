– Etableringen i Skjervøy svarer opp behovene som fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark har for vedlikehold, reparasjoner og grønn omstilling. Vi er svært fornøyde med at Siva aktivt er med på den viktige satsingen på blå sektor i nord, opplyser konsernsjef Harry Bøe i MOEN-Gruppen i en pressemelding.

Tradisjonsrike partnere

Moen bygger på 100 års verftserfaring og har base med tørrdokk og slipphall på Namdalskysten, der man kan håndtere fartøyer på opptil 150 meter.

Med seg på satsingen har de fått Olsen verft, som i dag er etablert i Nordreisa kommune. Verftet har eksistert like lenge som samarbeidspartneren, og har spesialisert seg på reparasjoner og ombygging av arbeidsbåter, fiske- og oppdrettsbåter.

Illustrasjon av det nye skipsverftet på Skjervøy. Foto: Privat

De to samarbeider allerede i dag, men oppretter et nytt selskap for Skjervøy-verftet.

– Etableringen skjer som en følge av det svært gode samarbeidet med Olsens Verft, regionalt næringsliv og - ikke minst - Skjervøy kommune med ordfører Ørjan Albrigtsen i spissen. Jeg tror vi har vært vitne til norgesrekord i reguleringsarbeid, sier Paul Ingvar Dekkerhus, administrerende direktør i Moen Verft.

Siva investerer 100 mill.

Siva går inn med 100 millioner kroner i prosjektet, som i tillegg til slipphallen vil bestå av kontorer, garderober og kantine i et bygg på totalt 2.850 kvadratmeter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) i Skjervøy kommune Foto: Anders Furuset

Skjervøy kommune har allerede begynt klargjøringen av et 185 dekar stort nytt næringsareal i Sandøra-området, hvor ca. 40 dekar er satt av for verftet.

Planen er at industriområdet skal i fremtiden og fylles med relevante virksomheter for å utfylle verftstilbudet. MOEN-Gruppen vil bygge et «maritimt kjøpesenter», etter modell fra Purkholmen Industripark i Rørvik.

- Det er svært gledelig at Siva skal være med på investere i et industribygg herpå Skjervøy. Det har stor betydning for etableringen og utviklingen av et maritimt kjøpesenter på Sandøra. Denne etableringen har vi jobbet med i mange år og vi tror at dette kan være starten på et nytt industrieventyr i Nord-Norge, sier ordfører Ørjan Albrigtsen i Skjervøy kommune.

Konsept som har gitt suksess

Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom i Siva. Foto: Siva/Berre

Leverandørutvikling Havbruk Nord har hatt et prosjekt som har avdekket stort behov for et nytt verfts- og servicetilbud til fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark.

En omfattende kartlegging og analyse av norsk verftsindustri, gjennomført av Menon Economics i 2021, viser at mindre nybygg- og reparasjonsverft med fokus på havbruk og fiskeri har klart seg godt gjennom de siste ti årene.

Kystens Næringsliv har tidligere omtalt hvordan Frydenbø Industri Blokken i Sortland kommune har svingt seg opp igjen på denne typen virksomheten etter at verftet gikk konkurs som familiedrevet virksomhet.

– Dette er et prosjekt som Siva har stor tro på. MOEN-Gruppen og Olsens Verft har i samarbeid med Siva-partner Halti Næringshage og Leverandørutvikling Havbruk Nord (LHN) utviklet prosjektet. Skjervøy kommune har vært offensive og tilrettelagt for etablering ved å regulere Sandøra industriområde før Moen-Gruppen og Siva fattet et vedtak, sier Kristian Strømmen, investeringssjef Eiendom i Siva.