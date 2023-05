– Det er fryktelig mye penger, sier Stian Frivåg, daglig leder i Vesterålen Marine Olje.

Det er med ærefrykt og entusiasme han forteller at en stor andel av Orkla Healths investeringsbudsjett skal brukes på Myre de neste årene. Et sted mellom 100 og 150 millioner kroner legges på bordet når et nytt kapittel i norsk tran-historie skal skrives.

– Det er ikke hver dag det skjer et teknologiskifte i denne delen av bransjen, så dette er sinnssykt kult, sier Frivåg.